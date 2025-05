TEMPO.CO, Jakarta -Bastian Schweinsteiger mengungkapkan bahwa harapannya bermain di hadapan pendukung Manchester United (MU) di Old Trafford yang dijuluki "Panggung Impian" sangat menggodanya untuk hengkang dari Bayern Munich, Jerman.



Gelandang pemenang Piala Dunia 2014 itu baru saja menyelesaikan proses transfernya ke MU senilai 14 juta pounds atau sekitar Rp280 miliar pada Senin (13/7) dan akan bermain untuk klub Liga Premier tersebut selama tiga tahun.



Kepindahannya ke MU mempertemukan kembali dirinya dengan mantan bos Bayern, Lous van Gaal, yang memiliki ikatan kuat dengannya selama kesuksesan mereka melawan raksasa-raksasa Bundesliga dalam rentang waktu 2009 hingga 2011.



Schweinsteiger, yang bergabung dengan MU untuk tur pramusim mereka ke AS, menyatakan bahwa dia tidak sabar kembali bekerja dengan Van Gaal, namun prospek besar bermain dengan MU di Old Trafford menjadi motivasi utamanya.



"Tentu saja kami saling mengenal, kami sebelumnya pernah menikmati masa-masa kejayaan bersama. Tapi saya di sini untuk MU karena MU adalah klub besar dan saya tidak sabar bermain di stadion megah itu," tutur Schweinsteiger, seperti dikutip AFP.



Ia mengatakan bahwa dukungan para suporter di Old Trafford telah membekas dalam hatinya sejak perempat final Liga Champions 2010 dimana Bayern kalah 3-2 karena gol tandang yang diluncurkan pemain MU.



"Suporter MU sungguh luar biasa. Saya ingat saat itu kami kalah 3-2 tapi usai pertandingan mereka sangat hormat dan bertepuk tangan untuk kami. Itulah sebabnya saya tidak sabar bermain di hadapan suporter seperti mereka," katanya.



Schweinsteiger menyatakan, dirinya cukup optimistis untuk memperoleh trofi kemenangan bagi MU setelah ia memberikan kehormatan yang sama selama penampilannya untuk Bayern.



"Saya tidak bisa menjamin gelar, tapi saya berjanji akan memberikan yang terbaik baik kesuksesan tim ini. Saya sangat bahagia bisa bermain untuk MU. Ini adalah kehormatan besar dan langkah baru dalam hidup saya," tutur pesepakbola berusia 30 tahun itu.



Namun, dirinya tak menampik bahwa mendapatkan gelar kemenangan bagi MU merupakan target yang harus diwujudkannya tahun depan.



Schweinsteiger akan memulai langkah kemenangan bagi MU melalui pertandingan pembuka International Champions Cup pada Jumat (17/7) ketika MU berhadapan dengan Klub Amerika di Stadion CenturyLink Field yang merupakan markas tim Seattle Seahawks NFL.



