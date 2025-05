Sembilan Pemain Bilbao Pecundangi Barcelona 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Athletic Bilbao menunjukkan kembali bahwa mereka sama sekali bukan lawan mudah di hadapan Barcelona, terlebih apabila pertandingan digelar di Stadion Mames Barria, markas klub ibu kota wilayah separatis Basque tersebut.

Dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Piala Raja Spanyol (Copa del Rey) musim 2016-2017 yang berlangsung di stadion di Kota Bilbao tersebut pada Jumat pagi WIB (6/1/2017), tuan rumah asuhan pelatih Ernesto Valverde membekuk Lionel Messi dan kawan-kawan dengan skor tipis 2-1.

Dua gol hanya dalam rentang waktu 3 menit membuat tuan rumah unggul 2-0 hingga turun minum. Penyerang Timnas Spanyol berusia 35 tahun Aritz Aduriz membuka skor pada menit ke-25 dan Inaki Williams menggandakan keunggulan Bilbao pada menit 28.

Memasuki babak kedua, baru berjalan 7 menit, Messi mampu memperkecil skor menjadi 2-1 lewat tendangan bebas. Namun, Bilbao mulai menunjukkan sikap ganasnya selepas gol tersebut. Kartu kuning pun berjatuhan akibat para pemain tuan rumah memeragakan permainan keras.

Semenit setelah gol Messi, Ander Iturraspe kena kartu kuning. Hanya berselang 2 menit kemudian, Raul Garcia mendapat hukuman serupa dari wasit David Fernandez.

Kedua pemain itu pada akhirnya harus meninggalkan lantaran mendapatkan kartu kuning kedua. Raul meninggalkan lapangan menit 74 dan Iturraspe 6 menit berikutnya.

Meskipun unggul jumlah pemain hingga dua orang, Barca tetap gagal memberikan gol balasan lantaran tuan rumah memasang pertahanan teramat ketat. Padahal, trio Messi, Luis Suarez, dan Neymar da Silva Jr main penuh 2 x 45 menit.

Sekadar catatan tentang Bilbao, tim inilah yang pada 2015 menggagalkan Barca meraih enam trofi. Mereka menaklukkan Barca 4-0 di leg pertama di Bilbao dalam perebutan Piala Super Spanyol, dan pada leg kedua di Camp Nou kedua tim berbagi skor 1-1.

Barca meraih lima trofi lainnya sepanjang 2015 yakni juara La Liga, Copa del Rey, Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa, dan trofi Piala Dunia Antar-Klub.

Walaupun menelan kekalahan dari Bilbao dalam leg pertama 16 besar Copa del Rey kali ini, peluang skuat asuhan Luis Enrique untuk menerobos perempat final masih terbuka. Kemenangan dengan skor tipis 1-0 saja di leg kedua di Camp Nou pekan depan cukup membawa Barca ke 8 besar.

Hasil lengkap leg pertama 16 besar Copa del Rey: Athletic Bilbao 2 vs Barcelona 1; Alcorcon 0 vs Cordoba 0; Real Sociedad 3 vs Villarreal 1; Real Madrid 3 vs Sevilla 0; Valencia 1 vs Celta Vigo 4; Osasuna 0 vs Eibar 3; Las Palmas 0 vs Atletico Madrid 2; Deportivo La Coruna 2 vs Deportivo Alaves 2.



