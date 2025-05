TEMPO.CO, Jakarta - Piala Liga Inggris (Capital One Cup) memasuki babak semifinal. Stoke City jumpa Liverpool dan Everton beradu kuat dengan Manchester City. Laga ini akan dilakukan dua kali, secara kandang dan tandang.



Berikut jadwal leg pertama (WIB):



Rabu, 6 Januari, 03.00, Stoke City vs Liverpool



Kamis, 7 Januari, 03.00, Everton vs Manchester City



Jadwal leg kedua (WIB):



Rabu, 27 Januari, 02.45, Liverpool vs Stoke City



Kamis, 28 Januari, 02.45, Manchester City vs Everton



Keempat pertandingan tersebut menjanjikan keseruan, mengingat kekuatan keempat tim relatif berimbang. Jika pun harus dibuat perbedaan, mengacu pada kekuatan tim terkini dan posisi di klasemen Liga Primer Inggris, hanya Manchester City yang layak sedikit ditempatkan lebih tinggi.



Bermain di Stadion Britannia, bukan jaminan Stoke City bakal memenangi pertandingan leg pertama. Faktanya, dalam dua pertemuan terakhir di markas Stoke itu, Liverpool dibantai 1-6 dalam laga ujung Liga Primer musim lalu, tapi sebaliknya bisa menang 1-0 di awal musim ini.



Sama halnya dengan Everton, bertanding di Goodison Park di Liverpool bukan jaminan tim besutan Roberto Martinez bisa mengatasi Man City. Faktanya, empat laga kandang terakhir Everton tak pernah menang, yakni 1-1 vs Crystal Palace, kalah 2-3 vs Leicester City, kalah 3-4 vs Stoke City, dan 1-1 vs Tottenham Hotspur.



Jadi, hampir dapat dipastikan keempat laga semifinal Piala Liga, yang direncanakan disiarkan secara langsung SCTV, akan menyajikan laga sengit.



BISNIS.COM