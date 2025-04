Sempat Main dengan 10 Orang, Mitra Kukar Tekuk Persela 3-2

TEMPO.CO, Jakarta - Mitra Kukar berhasil meraih 3 poin perdana di Liga 1 dengan mengalahkan Persela Lamongan 3-2 di Stadion Aji Imbut, Kutai Kartanegara, Rabu, 3 April 2017. Mitra Kukar harus bermain 10 pemain sejak menit-73, setelah Oh In Kyun menerima kartu merah, namun mampu tetap mempertahankan keunggulannya.



Saat laga dimulai, kedua tim bermain hati-hati dan nyaris tak ada peluang berbahaya yang tercipta hingga menit ke 30.



Lima menit kemudian, penyerang Mitra Kukar asal Brasil Marclei Cesar Santos coba melewati 2 hingga 3 pemain bertahan Persela Lamongan dari sisi tengah lapangan. Marclei terjatuh, wasit meniup pluitnya tanda pelanggaran. Tendangan bebas untuk Mitra Kukar.



Marclei sebagai algojo berhasil mencetak gol indah melalui tendangan bebasnya dari jarak sekitar 18 hingga 22 meter di menit ke-37. Gol itu menjadi yang ketiga ia ciptakan di Liga 1 dari total 3 kali bermain.



Dalam laga ini, wasit telah mengeluarkan kartu kuning. Hingga wasit meniup pluit tanda berakhirnya babak pertama, skor 1-0 untuk Mitra Kukar tidak berubah.



Memasuki babak kedua, Persela Lamongan memasukan Jose Manuela Barbosa Alves yang berstatus Marquee player menggantikan Bobby Wirawan Syahputra. Mitra Kukar juga memasukkan Anindito Wahyu untuk menggantikan Yogi Rahadian.



Saat babak kedua berjalan 4 menit, Persela Lamongan berhasil menyamakan skor. Marcio Nazcimento Rozario mencetak gol melalui skema tendangan pojok. Ia memaksimalkan kemelut didepan gawang Mitra Kukar membuat skor 1-1.



Tensi pertandingan mulai meningkat, Mitra Kukar lakukan serangan balik di menit ke-54, Oh In Kyun berlari kencang menggiring kiri dari sisi kanan lapangan dan memberikan umpan terobosan kepada Septian David Maulana yang tanpa pengawalan. Satu lawan satu melawan Choirul Huda, dengan tenang Septian menyungkit bola sehingga membuat bola bersarang ke gawang, 2-1 untuk keunggulan Mitra Kukar.



Memasuki menit ke-62, giliran Anindito menjadi pencetak gol yang membuat Mitra Kukar unggul 3-1. Terus menekan usai unggul, Mitra Kukar harus kehilangan satu pemain dilapangan usai Oh In Kyun menerima kartu kuning keduanya di menit 73.



Alhasil, di menit ke-77 pemain pengganti Persela Samsul Arif Munif yang masuk dimenit 61 menggantikan Fahmi Al Ayyubi berhasil memperkecil selisih gol. Melalui skema tendangan bebas, Marcio menanduk bola itu dan disambut oleh Samsul hingga tak mampu dibendung Gerri Mangadi, skor menjadi 3-2.



Unggul jumlah pemain, Persela berbalik menekan tuan rumah. Jose Manuela Barbosa Alves nyaris menyamakan skor, tendangannya di area kotak penalti masih mampu ditepis Gerri sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok.



Meski Persela terus menekan untuk mengejar ketertinggalan, skor 3-2 untuk kemenangan Mitra Kukat bertahan hingga akhir laga.



SAPRI MAULANA