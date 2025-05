TEMPO.CO, Jakarta - Jose Mourinho kini lebih sumringah. Ia menyebutkan penampilan anak asuhannya mulai menunjukkan performa terbaik memasuki musim kompetisi 2016/2017 menyusul kemenangan Manchester United atas Leicester 4-1 di Liga Inggris.



Pelatih berjulukan The Special One itu yakin bahwa kemenangan atas Leicester pada pekan ini menjadi titik kebangkitan seluruh pemain MU, sebagaimana dikutip dari laman Squawka.com.



Pada awal musim ini, perjalanan Wayne Rooney dan kawan-kawan demikian mengesankan dengan meraih kemenangan di kejuaraan The Community Shield. Hanya, setelah itu hujan kritik menerpa kubu United dalam beberapa pekan belakangan, menyusul kekalahan beruntun dari Manchester City, Feyenoord, dan Watford.



Setelah itu, pasukan asuhan Mourinho bangkit dengan memetik kemenangan atas Northampton Town dalam laga Sabtu pekan lalu.



Kemenangan United atas Leicester tidak lepas dari penampilan gemilang Chris Smalling, Juan Mata, Marcus Rashford, dan Paul Pogba. Keempat pemain ini melesakkan masing-masing satu gol bagi timnya.



Mourinho berkata kepada MUTV, "Saya beranggapan bahwa ini pertama kalinya kami menorehkan awal yang baik. Normalnya, memang penampilan paruh kedua lebih baik daripada paruh pertama. Saya tidak tahu alasannya, karena ini semua berkaitan dengan profesionalisme."



"(Melawan Leicester) kami tampil dengan intensitas yang tinggi, kami memanfaatkan setiap peluang, kami tampil begitu dinamis dan kokoh dalam bertahan. Saya ulangi, adalah mudah melakukan analisis atas segala yang sudah terjadi," kata Mourinho.



ANTARA