TEMPO.CO, Gresik - Setelah menangani tim nasional U-19 berlaga di Piala AFF U-19 di Vietnam, Eduard Tjong kini melatih Persegres Gresik United di kompetisi Indonesia Soccer Championship 2016. Dia menggantikan posisi Lestiadi yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu.



"Kami sudah berkomunikasi dan sudah ada kesepakatan dengan Eduard Tjong," kata Manajer Persegres Bagoes Cahyo Yuwono, kepada Tempo, Sabtu, 24 September 2016.



Bagoes menuturkan manajemen Persegres mengambil keputusan merekrut mantan pelatih timnas U-19 itu karena pertimbangan kariernya yang bagus. Menurut dia, opsi untuk mengontrak pelatih yang akrab disapa Edu itu muncul setelah timnya gagal mendapatkan tanda tangan dari mantan pelatih Persipura Jayapura, Jacksen F. Tiago.



"Kami sudah mempelajari curriculum vitae coach Edu dan kami rasa dia cocok melatih Persegres," ujarnya.



Walaupun sudah setuju melatih Persegres, Bagoes mengatakan pelatih kelahiran Solo itu tidak akan langsung bekerja. Pelatih Edu, kata Bagoes, meminta izin untuk beristirahat lebih dulu di Solo setelah menangani skuad Garuda Muda. "Mungkin coach Edu baru tiba Senin besok tanggal 26 September," ujarnya.



Edu, kata Bagoes, tidak membawa seorang asisten pun saat pindah menangani Persegres. Menurut dia, Edu sudah percaya akan kemampuan pelatih caretaker tim saat ini, Sasi Kirono dan M. Huda. "Kalau soal pemain, Edu belum melihatnya, jadi belum ada masukan apa-apa dari dia," ujarnya.



Eduard Tjong dipastikan akan mendampingi Persegres ketika menjalani laga tandang di markas PS TNI pada pekan ke-21 kompetisi ISC pada 2 Oktober 2016.



EDWIN FAJERIAL



