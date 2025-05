Sevilla dan Mirandes Lolos, Barcelona Menyusul Malam Nanti

TEMPO.CO, Jakarta - Sevilla dan klub divisi II, Mirandes, sudah lolos ke babak perempat final Copa del Rey, Rabu dinihari tadi. Malam nanti, giliran Barcelona yang akan memastikan langkahnya. Lionel Messi akan berlaga di kandang Espanyol dengan membawa keunggulan 4-1 dari partai pertama.



Berikut ini hasil dan jadwal lengkapnya.





Hasil Rabu dinihari:



Deportivo La Coruna 0-3 Mirandes

(Mirandes lolos ke perempat final, agregat 4-1)



Sevilla 4-0 Real Betis

(Sevilla lolos ke perempat final, agregat 6-0)





Jadwal Rabu malam:



Espanyol vs Barcelona (Barcelona unggul 4-1)



Celta Vigo vs Cadiz (Celta unggul 3-0)



Villarreal vs Athletic Bilbao (Bilbao unggul 3-2)



Las Palmas vs Eibar (Las Palmas unggul 3-2)



UEFA | NS