Siaran Langsung Liga Champions dan Piala Sudirman Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga Champions Eropa dan Piala Jenderal Sudirman akan kembali bergulir sepanjang Rabu malam hingga Kamis dinihari. Dua wakil Inggris akan berlaga di Liga Champions, yakni Manchester United yang akan melawan PSV, serta Manchester City yang akan bertandang ke markas Juventus.



Di turnamen Piala Jenderal Sudirman, Persija Jakarta akan tampil melawan Sriwijaya FC. Berikut jadwal lengkapnya:





Liga Champions



Astana vs Benfica

(siaran langsung Soccer Channel Indovision, Rabu, pukul 22.00 WIB)



CSKA Moskow vs Wolfsburg

(siaran langsung Soccer Channel Indovision, Kamis, pukul 00.00 WIB)



Juventus vs Manchester City

(siaran langsung RCTI, Kamis, pukul 02.45 WIB)



Shakhtar Donetsk vs Real Madrid

(siaran langsung Festival Orange TV, Kamis, pukul 02.45 WIB)



Manchester United vs PSV

(siaran langsung Bein Sports 1, Kamis, pukul 02.45 WIB)



Atletico Madrid vs Galatasaray

(siaran langsung Festival Orange TV, Kamis, pukul 02.45 WIB)



Malmö FF vs PSG



Borussia M'gladbach vs Sevilla





Piala Jenderal Sudirman



Sriwijaya FC vs Persija Jakarta

(siaran langsung Net TV, Rabu, pukul 19.30 WIB)



