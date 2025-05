TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan Liga Champions Eropa akan berlangsung pada Rabu dinihari, 28 September 2016. Salah satu laga menarik yang akan disiarkan SCTV adalah pertandingan antara juara bertahan Real Madrid dan Borussia Dortmund. Berikut ini jadwal lengkapnya.



Rabu, 28 September 2016



Grup E

01.45: CSKA Moscow vs Tottenham Hotspur (Fox Sports 2)

01.45: Monaco vs Bayer Leverkusen



Grup F

01.45: Borussia Dortmund vs Real Madrid (SCTV/Fox Sports 1)

01.45: Sporting CP vs Legia Warszawa



Grup G

01.45: FC Koebenhavn vs Club Brugge

01.45: Leicester City vs FC Porto



Grup H

01.45: Dinamo Zagreb vs Juventus

01.45: Sevilla vs Lyon



UEFA | NS



Baca:

Chelsea Dua Kali Kalah Beruntun, Conte Tak Bisa Tidur

Serangan Liverpool Bikin Lawan Sulit Bernapas