TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan awal babak grup Liga Champions akan berlangsung Kamis dinihari nanti. Juara bertahan Real Madrid akan memulai perjuangannya dengan menjamu klub Portugal, Sporting. Pada Laga lainnya, Juventus akan bertemu dengan Sevilla. Sedangkan juara Liga Inggris musim lalu, Leicester, akan memulai petualangannya dengan melawan klub Belgia.



Berikut ini jadwal selengkapnya.



Kamis, 15 September 2016

01.45 Real Madrid vs Sporting CP (siaran langsung SCTV)

Baca: Real Madrid Vs Sporting, Marcelo Usung Ambisi Besar)

01.45 Manchester City vs Borussia Moenchengladbach

01.45 Bayer Leverkusen vs CSKA Moscow

01.45 Tottenham Hotspur vs Monaco

01.45 Legia Warszawa vs Borussia Dortmund

01.45 Club Brugge vs Leicester City

01.45 FC Porto vs FC Koebenhavn

01.45 Juventus vs Sevilla

01.45 Lyon vs Dinamo Zagreb



Baca: Hasil Lengkap Pertandingan Liga Champions Rabu Dinihari



UEFA | NS