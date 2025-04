Singkirkan AS Roma, Lazio Lolos ke Final Coppa Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Lazio melenggang ke final Piala Italia (Coppa Italia) setelah menekuk AS Roma 3-2 di Stadion Olimpico Roma, Rabu dinihari WIB. Lazio melaju dengan agregat kemenangan 4-3. Mereka akan menunggu pemenang laga antara Juventus melawan Napoli, malam nanti.



Pada laga ini, AS Roma tertinggal 0-1 saat Lazio mencetak gol dari upaya Sergej Milinkovic-Savic saat pertandingan berumur 37 menit. Namun penyerang asal Prancis, Stephan El Shaarawy, menyamakan kedudukan 1-1 saat pertandingan memasuki menit 44.



Penyerang Lazio dan Timnas Italia, Ciro Immobile, menambah keunggulan tim Elang ibukota menjadi 2-1 pada menit 56 setelah mendapatkan umpan Milinkovic-Savic pada menit 56.



AS Roma yang tidak ingin malu dihadapan pendukungnya sendiri mencoba mengejar ketertinggalan lewat gol yang dicetak penyerang asal Mesir, Mohamed Salah, pada menit 66.



Pasukan Luciano Spaletti itu berhasil membalikkan kedudukan menjadi 3-2 pada menit 90 lagi-lagi berkat gol Mohamed Salah. Namun skor 3-2 (agregat 4-3 untuk kemenangan Lazio) bertahan hingga laga usai.



Susunan pemain:



Roma: Alisson; Rudiger, Manolas, Juan Jesus (Peres 46), Emerson; Paredes (Totti 81), Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy (Perotti 70); Dzeko.



Lazio: Strakosha; Bastos, De Vrij (Hoedt 46), Wallace; Basta, Milinkovic-Savic, Biglia (Murgia 70), Lulic, Lukaku; Felipe Anderson (Keita 57); Immobile.



ANTARA