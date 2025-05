TEMPO.CO, Jakarta -Juventus berhasil melenggang ke semifinal Liga Champions usai menahan imbang AS Monaco 0-0 (agregat 1-0) pada leg kedua perempat final di Stadion Stade Louis II, Kamis dini hari Wib.



Hasil imbang 0-0 cukup bagi pasukan Max Allegri lolos ke semifinal Liga Champions karena mengantongi kemenangan 1-0 pada leg pertama berkat gol Arturo Vidal. Juventus akan menemani Barcelona, Bayern Munchen dan Real Madrid di semifinal yang akan digelar pekan depan.



Pada jalannya laga, Juventus memulai pertandingan dengan kurang baik karena Chiellini mendapat kartu kuning di menit pertama akibat menghentikan bola umpan Moutinho menggunakan tangan.



Bernardo Silva menciptakan peluang untuk Monaco dengan melepaskan tembakan dari sayap kanan yang berbuah sepak pojok di menit 14.



Monaco kembali mencipta peluang di menit 18 melalui kerja sama Kondogbia dan Moutinho di luar kotak penalti Juventus kendati bola sontekannya berhasil dihentikan Barzagli.



Barzagli kembali menjadi aktor penting di jantung pertahanan Juventus setelah menghentikan aksi Martial di menit 31. Skor sama kuat 0-0 bertahan hingga jeda babak pertama.



Pada babak kedua, AS Monaco mengubah taktik dengan mengganti Toulalan yang berposisi sebagai gelandang dengan penyerang Dimitar Berbatov.



Monaco memperoleh peluang di menit 50 setelah Moutinho melepaskan umpan silang kepada Abdennour namun berhasil dihalangi Evra.



Menit 65 Marchisio melepaskan tembakan jarak jauh namun tidak berbuah gol karena bola ustru melambung.



Hingga menit 80 tidak banyak peluang yang tercipta karena Juventus cencerung mengusai bola dan mengulur waktu pertandingan.



Monaco berpeluang di menit 89 setelah Berbatov menguasai bola di kotak penalti Juventus. Namun mantan penyerang Tottenham itu justru melakukan pelanggaran kepada Bonucci.



Pada empat menit waktu tambahan tidak ada peluang yang tercipta sehingga skor imbang 0-0 membawa Juventus lolos ke semifinal.



Statistik Livescore mencatat Monaco menguasai 55 berbanding 45 persen pengusaan bola dengan tujuh kali melepaskan tendangan sementara Juventus hanya lima kali melepaskan tendangan.



Berikut susunan pemain Monaco vs Juventus dilansir Football Italia:



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal (Pereyra), Pirlo, Marchisio, Evra (Padoin); Tevez, Morata (Llorente)



Monaco (4-3-3): Subasic; Fabinho, Raggi, Abdennour, Kurzawa; Joao Moutinho, Toulalan (Dimitar Berbatov), Kondogbia; Bernardo Silva, Martial (Germain), Carrasco (Carvalho)



Wasit: William Collum (Skotlandia)



ANTARA