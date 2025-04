Skuad Manchester United Diberi Bonus Besar Jika Jadi Juara Liga Eropa

TEMPO.CO, Jakarta – Skuad Manchester United dipastikan akan menerima bonus besar jika mereka berhasil menjuarai Liga Europa musim ini. Bonus itu berupa kenaikan gaji dan juga bonus prestasi.



Laman The Sun menyebutkan bahwa setiap pemain Manchester United akan menerima bonus senilai 1 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,7 miliar jika Manchester United menjuarai Liga Europa. Iming-iming bonus lebih besar akan menanti mereka jika berhasil menjuarai Liga Champions musim depan.



Selain itu, hampir semua pemain mereka akan menerima kenaikan gaji hingga 25 persen dari yang mereka terima saat ini. Total, bonus yang akan dibayarkan oleh Manchester United senilai 38 juta pound sterling atau sekitar Rp 652 miliar.



Namun mereka juga terancam akan kehilangan bayaran besar jika Manchester United kalah dalam laga pamungkas melawan Ajax Amsterdam pada 25 Mei mendatang. Gaji anak asuh Jose Mourinho akan mengalami penurunan 25 persen jika mereka kalah.



Penyebabnya, mereka musim depan praktis hanya akan berpartisipasi di kompetisi lokal. Sebab, di klasemen, mereka kini juga tak berada di zona Liga Europa. Pemotongan terbesar akan dirasakan oleh Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, dan Eric Bailly. Dari keempat pemain itu, Manchester United akan berhemat 9 juta pound sterling atau sekitar Rp 154 miliar.



Hanya pemain yang berpenghasilan di bawah 20 ribu pound sterling per pekan, seperti Axel Tuanzabe dan Timothy Fosu-Mensah, yang tak akan mendapatkan pemotongan jika Manchester United gagal di Liga Europa.



