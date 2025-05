Soal Lampard, Citra Man City Bisa Ternoda

TEMPO.CO , Jakarta:Frank Lampard mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada Manchester City sepanjang masa peminjamannya. Gol ke-175 yang dia cetak di Liga Primer Inggris mampu memberi City kemenangan atas Liecester City dalam pertandingan terakhirnya. Kini City pun mampu menjaga jarak dari pemimpin klasemen, Chelsea.



Mantan bintang The Blues ini telah menjadi bagian penting dari sisi Manuel Pellegrini dalam beberapa pekan terakhir. Kesepakatan soal peminjaman dirinya dari New York City akan berakhir dalam dua minggu.



Akan tetapi, muncul wacana yang menyebutkan gelandang berusia 36 tahun tersebut sebaiknya memperpanjang kontraknya di Etihad sampai setidaknya Maret. (Baca: Pellegrini Enggan Bahas Kontrak Frank Lampard)



Namun, komentator Independen dan Evening Standard, Patrick Barclay, menilai bila langkah itu ditempuh, justru akan menodai citra dan reputasi Manchester City.



“Bila Mourinho dan Chelsea melakukan langkah seperti ini terhadap mantan pemain City mereka akan mendapat tekanan dari media massa dan komentator," kata Barclay seperti dikutip Sunday Supplement City.



Barclay menilai, Manchester City telah menunjukan diri mereka sebagai klub yang bertanggung jawab, klub berkelas dengan berbagai hal baru, fasilitas pelatihan yang terinspirasi dari East Manchester yang mereka telah tunjukan pekan ini. "Kesan yang mereka proyeksikan selama bertahun-tahun tersebut menurut pendapat saya sedikit ternoda oleh urusan ini," kata dia.



Lampard meninggalkan Chelsea musim panas lalu untuk menandatangani kontrak dua tahun dengan klub New York. Tapi ia kemudian bergabung dengan Man City sebagai pinjaman, terutama karena kedua klub MLS itu merupakan franchise The Citizens.



Praktek seperti itu, kata Barclay, sepenuhnya legal, tapi juga bisa dipertanyakan. "Bila Anda pemegang tiket musiman, Anda akan selalu mengharapkan skuad lengkap, termasuk Lampard. Jadi Anda akan merasa sedikit tertipu," kata dia.



SKYSPORT | RIZAL



