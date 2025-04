Spalletti Tinggalkan AS Roma, Segera Jadi Pelatih Inter Milan

TEMPO.CO, Jakarta - AS Roma secara resmi mengumumkan kepergian pelatih mereka, Luciano Spalletti. Pria 55 tahun itu memilih tak memperpanjang kontrak dan dikabarkan akan segera menjadi pelatih Inter Milan.



Kontrak Spalletti akan habis pada akhir Juni. Meski Roma berusaha memberi kontrak baru, Sang Pelatih menolak. "AS Roma telah berpisah dengan pelatih Luciano Spalletti," demikian pernyataan di situs resmi dari klub Italia itu. "Proses untuk menunjuk pelatih baru sekarang sedang berlangsung."



Roma berhasil mengalahkan Genoa 3-2 pada laga terakhir Liga Italia musim ini, Ahad malam lalu. Hasil itu memastikan mereka finis kedua dan langsung lolos ke babak utama Liga Champions musim depan.



Spalletti bergabung dengan Roma sebagai pelatih, untuk kedua kalinya pada Januari 2016. Ia menjalani tugasnya selama 18 bulan tanpa meraih gelar juara. Pada masa bakti pertamanya ia berhasil mempersembahkan dua gelar juara Coppa Italia dan satu piala Super Italia, antara tahun 2005 dan 2009.



Presiden Rona, James Pallotta, berterima kasih atas usaha Spalletti."Di bawah kepengurusannya musim ini, tim telah memenangkan lebih banyak poin dan mencetak lebih banyak gol daripada tim manapun dalam sejarah Roma. Kami berharap yang terbaik untuk Luciano," kata dia.



Spalletti dikabarkan akan segera berlabuh di Inter Milan, yang baru memecat Stefano Pioli pada awal bulan ini. Sebelumnya, Inter, yang dipastikan gagal berlaga di kompetisi Eropa, sempat mengincar Antonio Conte, tapi gagal karena pelatih itu memilih bertahan di Chelsea yang baru diantarnya menjadi juara.



FOOTBALL ITALIA | NURDIN