Spurs vs Liverpool Malam Ini, Debut yang Berat buat Klopp

TEMPO.CO, Jakarta - Bek Liverpool, Lucas Leiva, tak punya cukup banyak waktu untuk beristirahat saat berlatih bersama para pemain Liverpool lain di Melwood Training Ground, lapangan sepak bola milik Liverpool, Rabu lalu. "Pelatih menginginkan kami bermain lebih intens dan lebih agresif. Dia juga selalu menuntut kami berlari 10 meter lebih jauh," kata Lucas Silva, seperti dikutip dari The Guardian, Kamis lalu.



Berlatih di Melwood merupakan latihan pertamanya bersama pelatih baru Jurgen Klopp. Bekas Pelatih Borussia Dortmund ini menggantikan Brendan Rodgers, pelatih Liverpool sebelumnya, pada 5 Oktober lalu. Seperti diduga, Klopp langsung menggenjot fisik para pemain, persis seperti yang dilakukannya ketika melatih Borussia Dortmund. "Karena ini menjadi syarat untuk meraih sukses," kata Lucas Leiva.



Tak hanya menggenjot fisik, Klopp juga melakukan pendekatan secara personal kepada setiap pemain. Ia, misalnya, mengajak mereka berdialog dan tak segan meminta pendapat pemain tentang sepak bola dan tim. "Kami baru beberapa hari bersama, tapi sepertinya dia seorang pelatih yang sangat terbuka. Dia ingin memangkas jarak dengan kami, dan saya pikir dia memulainya dengan sangat positif," ujar Leiva.



Sayangnya, Klopp belum punya cukup banyak waktu untuk mengenal satu per satu pemainnya. Sebab, saat ia tiba di markas Liverpool, banyak pemain sudah pulang kampung untuk mengikuti pertandingan internasional. Mereka baru kembali awal pekan ini. Dan sialnya, tak semua datang dengan kondisi fit. Joe Gomez, misalnya. Pemain bek ini datang dengan cedera ligamen setelah membela timnas Inggris U-21. Ia dipastikan akan absen selama sembilan bulan.







Gomez menjadi salah satu pilar pertahanan Liverpool. Ia sudah bermain dalam lima pertandingan musim ini, sehingga kehilangannya cukup membuat Klopp ketar-ketir. Sebab, beberapa pemain masih dibekap cedera. Pemain depan Christian Benteke masih belum sepenuhnya pulih dari cedera hamstring, sedangkan kapten Jordan Henderson belum 100 persen fit. Tim medis belum memberinya lampu hijau untuk bermain. Striker lainnya, Danny Ings, juga dikabarkan mendapat cedera di lututnya.



Kondisi gelandang Philippe Coutinho juga masih meragukan. Ia mengalami cedera misterius yang membuatnya absen saat Brasil menghadapi Cile dan Venezuela dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, akhir pekan lalu. Badai cedera ini, tentu saja, bukanlah kabar baik. Sebab, Liverpool akan menantang Tottenham Hotspur dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris di White Hart Lane, Sabtu malam nanti.



Ini akan menjadi debut Jurgen Klopp bersama Liverpool. Bukan debut yang mudah, tentu saja. Sebab, performa Spurs—begitu Tottenham dijuluki—sedang moncer. Mereka, misalnya, belum terkalahkan dalam tiga laga terakhir. Sedangkan Liverpool belum meraih kemenangan dalam dua laga terakhir.



The Reds—julukan Liverpool—saat ini hanya menempati peringkat ke-10 klasemen dengan 12 poin. Mereka tertinggal satu poin dari Spurs yang berada di urutan ke-8. Namun kehadiran Klopp sepertinya sukses membuat Liverpool bergeliat. Setidaknya, pelatih berusia 48 tahun ini telah meniupkan harapan baru. "Kami semua sangat antusias menyambutnya," kata Lucas Leiva.



Selanjutnya: Perkiraan pemain



Perkiraan pemain:

Tottenham Hotspur 4-2-3-1

GK: LIoris

DF: Walker, Alderweireld, Vergonghen, Davies

MD: Alli, Dambele

MF: Lamela, Eriksen, Chadli

FW: Kane



Liverpool 4-2-3-1

GK: Mignolet

DF: Clyne, Skrtel, Sakho, Moreno

MD: Leiva, Can

MF: Milner, Coutinho, Lallana

FW: Sturridge



THE GUARDIAN | MIRROR | GOAL | DWI R