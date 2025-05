TEMPO.CO, Hanoi - Raheem Sterling dan Manchester City dipastikan bakal menghadapi tantangan berat saat memulai Liga Primer 2015/2016 melawan West Bromwich Albion dua pekan mendatang. Namun, The Citizens punya modal bagus setelah menutup tur pramusim mereka di Asia dan Australia dengan kemenangan telak 8-1 atas Vietnam di Hanoi, Senin (27/7).



Sterling yang mencetak gol dalam debutnya di City lawan AS Roma di Melbourne pekan lalu, kini menyumbang dua gol. David Silva dan Aleksandar Kolarov juga mencetak masing-masing dua gol.



Tampil di hadapan sekitar 40 ribu penonton di My Dinh National Stadium, City yang turun dengan kekkuatan penuh langsung unggul empat gol di babak pertama.



Kolarov mencetak gol pertama di menit ke-11 dari sebuah tendangan bebas. Delapan menit kemudian Sterling menggandakan keunggulan City. Kiper Vinh Loi di bawah mistar Vietnam kemudian mampu menepis sundulan David Silva di menit ke-20. Namun, ia tak mampu berbuat apa-apa saat pemain Spanyol itu menyambar bola muntah untuk menambahkan keunggulan City menjadi 3-0.



City sempat dibuat khawatir saat Sterling harus mendapatkan perawatan beberapa menit kemudian. Tapi, penyerang yang dibeli dari Liverpool ini memunjukkan kondisinya baik-baik saja dengan mencetak gol keduanya di menit ke-31.



Vietnam sempat berusaha memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum dan sempat memperoleh sejumlah peluang. Namun, kiper Joe Hart menunjukkan reaksi impresif di bawah mistar City. Ia kemudian digantikan kiper kedua, Willy Caballero, di babak kedua.



Kolarov mencetak gol keduanya dari titik penalti di menit ke-50 menyusul pelanggaran terhadap Samuel Garcia. Kemudian Sterling memberikan assist kepada Silva untuk mencetak gol keduanya.



Pelatih Manuel Pellegrini kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain. Dua di antara para pemain pengganti yang masuk, Marcos Lopes dan Jose Pozo, berhasil menyumbang masing-masing satu gol sebelum Nguyen Van Quyet mencetak satu-satunya gol balasan Vietnam di pengujung laga.



Ini kemenangan kedua City dari empat laga uji coba di Australia dan Asia. Seusai pertandingan, Pellegrini dan para pemainnya bergegas ke bandara untuk terbang pulang ke Inggris.



Susunan pemain

Vietnam: To Vinh Loi; Mai Tien Thanh, Que Ngovc Hai, Dinh Tien Thanh, Nguyen Xuan Thanh; Pham Thanh Luong, Nguyen Huy Hung, Ngo Hoang Thinh, Vo Huy Toan; Nguyen Van Quyet, Le Cong Vinh.

Gol: Quyet 90



Manchester City: Hart (Caballero 46); Sagna (Horsfield 76), Mangala, Denayer (Humphreys 76), Kolarov; Garcia (Zuculini 67), Evans; Navas (Pozo 67), Silva (Roberts 67); Sterling (Lopes 67); Iheanacho (Dzeko 67).

Gol: Kolorov 10, 50, Sterling 19, 30, Silva 20, 64, Lopes 73, Pozo 78



Wasit: Nagoor Amir Bin Noor Mohamed (Malaysia)



Hasil Pramusim Manchester City



18 Juli: Melbourne City 0-1 Man City (Queensland)

21 Juli: AS Roma 2-2 Man City (Melbourne) (5-4 pen)

24 Juli: Real Madrid 4-1 Man City (Melbourne)

27 Juli: Vietnam 1-8 Man City (Hanoi)



DAILYMAIL | A. RIJAL