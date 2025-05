Sudah Berkorban, Juventus Harus Tekuk AS Monaco

TEMPO.CO , Turin - Massimiliano Allegri barangkali keliru saat memainkan pemain lapis kedua ketika menghadapi Parma di ajang Seri A, akhir pekan lalu. Akibat keputusan itu, Juventus kalah 0-1.



Namun ia tak bisa sepenuhnya disalahkan. Sebab, meski gagal meraih tiga poin, Juventus tetap jadi kandidat terkuat peraih scudetto. Saat ini mereka berada di puncak klasemen, masih unggul 12 poin dari AS Roma di peringkat kedua.



Dengan hanya tersisa 8 pertandingan, hanya satu kemungkinan yang bisa menggagalkan mereka menyegel gelar, yakni kalah 5 kali dalam 8 pertandingan tersebut dan pada saat yang sama AS Roma memenangi semua laga sisa mereka.



Tentu saja, sulit membayangkan Juventus menelan lima kekalahan dalam 8 pertandingan mereka. Sebab, dari 30 pertandingan musim ini, mereka baru kalah 2 kali. Sehingga cukup bisa dimaklumi jika Allegri hanya menurunkan pemain pelapis saat melawan Parma.



Selain itu, keputusan memainkan pelapis saat melawan Parma juga bagian dari taktik Allegri untuk melawan AS Monaco di leg pertama Liga Champions yang akan berlangsung di Juventus Arena, Rabu dinihari nanti.



Ini, tentu saja, akan menjadi laga yang sulit buat Juventus. Sebab, dalam dua pertemuan terakhir, mereka hanya menang sekali dan kalah sekali. Dari catatan ini, kekuatan kedua tim bisa dibilang berimbang.



Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, cukup beruntung karena dalam laga ini ia sudah bisa memainkan Andrea Pilro. "Ini adalah berita paling penting buat saya," kata Allegri.



Bekas pelatih AC Milan ini, tentu saja, berharap timnya bisa menekuk AS Monaco. Sebab, kemenangan di laga ini akan memperingan langkah mereka saat bertandang ke markas AS Monaco, 23 April mendatang.



Selain Pirlo, Carlos Tevez juga dikabarkan sudah fit dan siap dimainkan. Pemain asal Argentina ini telah mencetak 6 gol dari 8 penampilannya di Liga Champions musim ini. Ia akan menjadi ancaman serius buat AS Monaco.



Kembalinya dua pemain pilar ini membawa optimisme ke dalam tim. "Saya pikir kami lebih difavoritkan dari AS Monaco," kata gelandang Juventus, Joao Moutinho.



Juventus memang harus memenangi laga ini, tak hanya untuk mengamankan tiga poin, tapi juga agar pengorbanan mereka saat melawan Parma tak sia-sia.



