Sudah Lolos, Manchester City Tak Mau Kendur Saat Lawan Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Namun Manuel Pellegrini tak sudi memberikan keringanan kepada Juventus, yang akan jadi lawan tim tersebut pada laga Kamis dinihari, 26 November 2015.



"Kami akan pergi ke markas Juventus di Turin bukan hanya untuk mengejar 1 poin," kata pelatih Manchester City itu, seperti dikutip Four Four Two, Selasa, 24 November 2015.



The Citizens--julukan Manchester City--memang akan menantang Juventus dalam laga penyisihan Grup D Liga Champions di Juventus Arena, Turin, Italia, Kamis dinihari nanti.



City kini menguasai puncak klasemen dengan 9 poin. Juventus di peringkat kedua dengan 8 poin. Peringkat ketiga diisi Sevilla dengan perolehan 3 poin. Sedangkan Borussia Monchengladbach di urutan keempat dengan 2 poin.



Meski sudah lolos, hasil imbang tak ada dalam skenario Pellegrini. Timnya harus menang. Bukan hanya demi 3 poin, tapi juga untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain.



Manchester City babak belur dihajar Liverpool dengan skor 1-4 dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris yang berlangsung di Etihad Stadium, Ahad lalu.



Kekalahan besar ini, menurut Pellegrini, berdampak buruk pada mental para pemainnya. "Hanya kemenangan yang bisa mengembalikan kepercayaan diri kami," ucapnya.



Apalagi, dalam pertemuan pertama melawan Juventus di Etihad Stadium pada pertengahan September lalu, tim itu ditekuk dengan skor 1-2. Jadi ini akan menjadi ajang pembalasan dendam.



Dan sepertinya Manchester City akan mendapatkan momentum itu. Sebab, saat ini badai cedera tengah menghantam Juventus. Sejumlah pemain Juve, seperti Roberto Pereyra, Kwadwo Asamoah, Patrice Evra, Sami Khedira, Hernanes, dan Martin Caceres, sedang dibekap cedera.



Situasi ini tentu saja akan menyulitkan langkah Juventus. Padahal tim itu membutuhkan kemenangan untuk bisa menyegel satu tempat di babak 16 besar Liga Champions.



FOUR FOUR TWO | MIRROR | DWI AGUSTIAR