Sulit Dapatkan Bellerin, Manchester City Kejar Bek Valencia

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester City Pep Guardiola membuat rencana cadangan jika gagal memboyong bek Hector Bellerin dari Arsenal pada bursa transfer musim dingin mendatang. City membidik bek Valencia, Jose Gaya, sebagai opsi lain.



Laman The Sun mengabarkan, Gaya menjadi target baru City untuk penyegaran di posisi bek sayap setelah pada awal musim lalu merombak bek tengahnya dengan mendatangkan John Stones. Dia diperkirakan akan menggantikan Bacary Sagna yang sudah berusia di atas 30 tahun.



Guardiola memang sedang melakukan penyegaran untuk posisi bek sayap. Selain di posisi bek kiri, bek kanan City diisi pemain uzur, seperti Aleksandar Kolarov dan Gael Clichy.



Namun, untuk jangka pendek ini, Guardiola tampaknya tak bisa merombak dua posisi penting itu. Dia akan memilih salah satu di antara Bellerin dan Gaya untuk didatangkan.



Gaya yang biasa bermain di posisi bek kiri dipilih Guardiola karena dinilai memiliki kecepatan dan kemampuan olah bola yang mumpuni. Guardiola memang dikenal sebagai pelatih yang senang dengan bek sayap berkarakter menyerang, baik saat menangani Barcelona maupun Bayern Muenchen.



Namun, sama seperti Arsenal, Valencia juga diyakini tak akan melepas Gaya dengan mudah. Mereka diperkirakan akan mematok harga Gaya tak kurang dari 45,5 juta pound sterling.



