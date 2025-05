TEMPO.CO, Jakarta, London - Sunderland akhirnya lolos dari zona degradasi setelah menekuk Everton dengan skor 3-0 dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stadium of Light, kemarin dinihari. Namun pelatih mereka, Sam Allardyce, tak puas.



"Karena seharusnya kami bisa berjuang lebih dari sekadar menyelamatkan diri dari zona degradasi," kata Allardyce, seperti dikutip dari Daily Mail, kemarin.



Dua dari tiga gol Sunderland itu dicetak pemain bertahan mereka, Lamine Kone, pada menit ke-42 dan ke-56. Satu gol lain dicetak Patrick van Aanholt pada menit ke-38.



Kemenangan ini membuat Sunderland menempati peringkat ke-17 klasemen Liga Primer dengan 38 poin. Mereka memiliki empat poin lebih banyak daripada Newcastle United dan Norwich City, yang berada di peringkat ke-18 dan ke-19.



Jadi, bisa dibilang, posisi Sunderland sudah pasti aman. Sebab, dengan hanya satu laga tersisa, mustahil bagi Newcastle dan Norwich mengejar ketertinggalan mereka dari Sunderland.



"Setelah serangkaian hasil buruk yang kami alami pada Desember tahun lalu, hasil ini cukup mengejutkan. Sangat luar biasa bagi saya," kata Allardyce.



Perjuangan Sunderland untuk menjauh dari zona degradasi memang cukup membuat mereka berkeringat. Sebab, klub tersebut bahkan sudah terseok-seok sejak awal musim.



Bayangkan, mereka gagal meraih satu pun kemenangan dalam sembilan pekan pertama. Rentetan hasil buruk ini membuat Sunderland terdampar di peringkat terbawah klasemen selama lima pekan.



Bahkan, dalam sembilan pekan berikutnya, performa mereka semakin buruk. Sepanjang Desember tahun lalu, misalnya, klub tersebut menelan lima kekalahan secara beruntun!



Performa Sunderland baru mulai membaik pada awal tahun, saat mereka menekuk Aston Villa dengan skor 3-1. Sejak saat itu, sampai pekan ke-37, tim tersebut hanya menelan empat kali kekalahan.



"Saya merasa senang sekali," tutur Kone. "Meskipun, saya merasa kami pantas mendapatkan hasil akhir yang lebih baik dari ini. Sebab, performa kami cukup baik dalam beberapa pekan terakhir."



Bagi The Black Cat—begitu julukan Sunderland—ini bukan pertama kalinya mereka nyaris terdepak dari Liga Primer. Sebab, klub itu sudah lima kali menghadapi ancaman degradasi dalam sembilan musim terakhir.



Tak mengherankan jika Big Sam—begitu Allardyce biasa disapa—menginginkan timnya melangkah lebih jauh pada musim depan.



"Dari sisi finansial, bertahan di Liga Primer cukup menyelamatkan kami. Kini tinggal bagaimana kami membelanjakan duit tersebut pada bursa transfer musim panas ini," ucapnya.



Dengan finis di urutan ke-17 klasemen, menurut situs Total Sportek, Sunderland akan mendapatkan tak kurang dari 69 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,3 triliun dari pembagian hak siar televisi pada akhir musim nanti.



Dengan dana jumbo tersebut, Sunderland pun akan lebih leluasa saat membeli pemain pada bursa transfer musim panas ini. "Kami harus bijak menggunakannya."



Dalam bursa transfer musim panas tahun lalu, Sunderland hanya mengeluarkan duit 49 juta pound atau Rp 938 miliar. Kini, dengan 69 juta pound, seharusnya mereka tak lagi berkutat di zona degradasi.



