TEMPO.CO, Jakarta - Jose Mourinho berkata kepada MUTV bahwa dia jatuh cinta kepada Manchester United karena para pendukung. Dia juga mengaku bahagia sekali pada kehidupan di Old Trafford.



Mourinho dipilih dalam bingkai kontrak tiga tahun Mei tahun lalu dan memulai hidup dengan baik sekali di mana United saat ini memenangi enam laga berturut-turut di Liga Utama Inggris dan berada pada semifinal Piala Liga.



"Hal yang membuat saya tiba-tiba jatuh cinta kepada klub dan orang-orang di sini, serta pada hasrat untuk mengabdi bagi orang-orang, ya manusianya," kata dia.



"Tipikal pendukung Manchester United adalah orang yang memiliki kenangan luar biasa kepada masa silam, tetapi mengetahui realitas saat ini. Orang-orang yang terus berekspektasi kepada masa depan namun memahami jalan untuk sampai ke sana dan selalu mendukung tim, sekalipun kami dalam momen-momen buruk."



"Itu, bagi saya, adalah hal paling penting karena inilah hal yang membuat Anda jatuh cina kepada sebuah klub baru. Saya kira itulah hal yang lebih menyentuh saya."



Mourinho menambahkan bahwa dia berbagi hubungan yang luar biasa dengan para pemainnya yang dia harapkan membantu dia mengantarkan United sukses.



"Saya amat sangat suka kepada pemain-pemain saya. Tidak semata pemain, namun juga gabungan antara pemain dan manusia. Mereka orang-orang yang hebat dan saya suka bekerja bersama mereka.



"Saya menyukai kelompok saya sampai-sampai saya benar-benar bahagia. Dan di puncak itu semua adalah tantangan membawa Manchester United Football Club ke ruang yang seharusnya. Oleh karena itu saya sungguh bahagia."



United yang merupakan juara bertahan Piala FA akan ditantang Reading di Old Trafford pada babak ketika kompetisi ini Sabtu pekan ini, demikian laman ESPN.



ANTARA







