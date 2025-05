TEMPO.CO, Makassar - Kelompok suporter The Macz Man mengeluhkan sikap pengelola Stadion Mattalatta saat verifikasi mulai dilakukan oleh tim PT Liga Indonesia. Sebab, para penonton yang ingin menyaksikan PSM berlatih diharuskan membayar Rp 5.000-7.000.



"Ada keanehan dalam pengelolaan stadion agar lolos verifikasi Liga Indonesia," ujar seorang anggota The Macz Man, Muhammad Syawal, Ahad, 18 Januari 2015. (Baca juga: PSM Jajaki Kerja Sama dengan Paris Saint Germain.)



Syawal mengatakan para suporter mempertanyakan sikap pengelola stadion, yakni Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan. "Masak, selama stadion diverifikasi, tiap masuk stadion harus bayar," kata Syawal.



Padahal, menurut Syawal, kesepakatan antara suporter dan pengelola tidak begitu. Dalam perjanjian itu, dia melanjutkan, memang dinyatakan dalam laga uji coba PSM melawan PS Barsca ada retribusi buat para penonton. "Tapi tidak sampai dipatok Rp 7.000 per orang," tuturnya.



Karena itu, Syawal meminta pengelola transparan dalam mengatur keuangan. “Retribusi itu digunakan untuk apa saja, jangan sampai disalahgunakan.”



Apalagi saat tim PT Liga Indonesia mendatangi stadion untuk memverifikasi. Standar lampu stadion tidak memenuhi syarat untuk bermain di Makassar lantaran kekuatan lampu penerangan stadion hanya berkapasitas 280 lux. Sedangkan standar yang ditetapkan adalah 800 lux. "Ini juga kendala, kok, lampu stadion tiba-tiba berubah selama semusim tak digunakan PSM bertanding?" ucapnya.



Selain itu, Syawal heran atas penjagaan ketat yang dilakukan sebuah organisasi kemasyarakatan di Makassar saat hendak masuk ke Stadion Mattoangin. “Kenapa ada ormas yang menjaga stadion dan minta retribusi saat masuk stadion?" katanya.



Manajer stadion, Mirdan Midding, membantah penjagaan yang dilakukan oleh ormas dan pungutan tersebut tidak sesuai dengan aturan. “Kami sudah memutuskan bahwa ada retribusi saat ingin masuk nonton PSM latihan," ujarnya.



Menurut Mirdan, jika penonton tak dikenai retribusi, stadion tak ada pemasukan. "Kalau tidak bayar, dana untuk merenovasi stadion mau ambil dari mana?" ucap Mirdan. Pungutan tersebut digunakan untuk merenovasi stadion, termasuk pemeliharaan rumput dan membayar wasit.



Mirdan juga menyebutkan alasan menggunakan ormas lantaran anggarannya tak cukup untuk menyewa petugas kepolisian. "Kalau ambil aparat, anggarannya besar."



Direktur Operasional PSM Makassar Azhary Sirajuddin menargetkan, dalam pekan ini, trafo lampu stadion datang dari Jakarta. Ini diperlukan agar PSM lolos verifikasi. Ia berharap pemasangan trafo tidak membutuhkan waktu lama. “Jadi semua masalah lampu terselesaikan sebelum kompetisi bergulir bulan depan.”



DIDIT HARIYADI



Berita lain:

Perubahan Harga Premium Ditetapkan Setiap 2 Pekan

Abbott Bujuk Jokowi Batalkan Eksekusi Bali Nine

Jaksa Agung: Eksekusi Mati Tak Sesuai Rencana