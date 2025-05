TEMPO.CO, Surabaya - Pemain andalan Surabaya United, Evan Dimas Darmono, mengaku hanya siap menang ketika Surabaya United melawan pemain-pemain senior Pusamania Borneo FC pada laga terakhir babak penyisihan Grup C Piala Jenderal Sudirman di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin, 30 November 2015.



“Saya siap menang saja, jangan siap bikin gol karena kan percuma kalau bikin gol tapi kalah,” kata Evan Dimas Darmono kepada Tempo setelah latihan di Lapangan Brigif 1 Marinir Sidoarjo, Minggu, 29 November 2015.



Meski begitu, Evan mengakui semua pemain Borneo FC memiliki keterampilan yang sangat bagus dan merupakan tim yang bagus pula. Sebab, sebagian besar pemainnya adalah pemain-pemain yang berpengalaman dan pemain-pemain senior di sepak bola Indonesia. “Jadi saya lihat Pusamania Borneo ini tim yang sangat bagus,” kata dia.



Kualitas bermain mereka, dia berujar, banyak diperlihatkan ketika anak asuh Kas Hartadi ini melawan Persib Bandung,dan melawan PS TNI sehingga sampai saat ini Borneo berhasil mengoleksi tujuh poin. “Tapi, kita tidak usah memikirkan permainan Pusamania Borneo. Kami akan berfokus pikirkan permainan kami sendiri,” kata Evan.



Karenanya, Evan mengaku timnya akan mewaspadai semua pemain senior Pusamania Borneo FC. Sebab, pemain yang berpengalaman dan pemain senior cenderung lebih bisa menguasai lapangan. “Jadi kami waspadai semuanya lah,” ujarnya.



Pertandingan ini akan menjadi babak pertaruhan antara pemain senior dan junior. Tentunya, tim Pusamania Borneo FC, yang banyak dihuni oleh pemain-pemain senior sepak bola tanah air ini, tidak akan memberi ruang dan tidak akan pernah mengalah pada juniornya. Sebaliknya, tim Surabaya United, yang banyak dihuni oleh pemain-pemain muda, akan meningkatkan semangat dan daya juang untuk mempermalukan senior-seniornya.



Laga ini juga akan memperebutkan posisi runner-up di babak penyisihan Grup C Piala Jenderal Sudirman. Poin yang mereka kumpulkan hanya terpaut satu angka. Surabaya United mengoleksi enam poin, sedangkan Borneo FC berhasil mengoleksi tujuh poin. Posisi teratas Grup C dihuni oleh PS TNI dengan delapan poin.



