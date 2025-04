Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Korea Selatan di Laga Perdana Piala Asia U-17 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Mathew Baker bermain sejak awal saat Timnas U-17 Indonesia menghadapi Korea Selatan pada laga Grup C Piala Asia U-17 2025 pada Jumat malam, 4 April 2025. Dikutip dari laman resmi AFC, pelatih timnas U-17 Indonesia Nova Arianto memercayakan posisi penjaga gawang Dafa Al Gasemi untuk turun menjaga mistar gawang.

Susunan pemain Indonesia vs Korea Selatan



Korea Selatan U-17: Park Dohun (PG); Kim Minchan, So Yoonwoo, Lim Yechan, Koo Hyeonbin; Park Byeongchan, Kim Yegeon, Kim Jihyuk, Oh Haram, Jin Geonyoung; Jung Heejung.



Indonesia U-17: Dafa Al Gasemi (PG); I Putu Apriawan, Muhamad Al Gazani, Daniel Alfrido; Mathew Baker, Fabio Azkariawan; Evandra Florasta, Nazriel Alfaro; Zahaby Gholy, Mochamad Mierza dan Fadly Alberto Henga.