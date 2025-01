Tabrakan di Lapangan, Kiper Persela Choirul Huda Meninggal

Meninggalnya kiper ini diumumkan akun Twitter resmi Persela, @PerselaFC. "INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUN. SELAMAT JALAN CAP CHOIRUL HUDA. THE REAL LEGEND OF PERSELA," cuit klub itu.

Kabar itu langsung disambut ucapan dukacita di Twitter. "Captain. Leader. Legend. The One & Only Choirul Huda. One-man Club. 1999-2017: Persela!," kata kata pemilik akun @wahyudinrmdhan.