TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid mempertahankan gelar sebagai klub paling berharga menurut majalah Forbes selama tiga tahun berturut-turut meskipun mengalami penurunan nilai sebesar 5 persen.



Dengan total kekayaan 3,3 miliar dolar AS, Madrid menggusur posisi Manchester United sebagai klub paling berharga sejak 2013 dan berada di atas rivalnya Barcelona dengan jumlah kekayaan 3,2 miliar dolar AS.



Jawara Liga Champions musim lalu tersebut memiliki pendapatan klub terbanyak di muka bumi sebesar 746 juta dolar AS.



Dalam 20 daftar klub paling bernilai, delapan di antaranya diisi oleh klub dari Liga Utama Inggris.



MU menghuni peringkat tiga dengan total kekayaan 3,1 miliar dolar. Manchester City, Chelsea, Arsenal, dan Liverpool juga turut menghuni peringkat sepuluh besar.



FourFourTwo mewartakan, nilai tim-tim Liga Utama Inggris juga akan meningkat berkat hak siar televisi dengan nilai rata-rata 2,7 miliar per tahun selama tiga musim mulai 2016-2017.



ANTARA