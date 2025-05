TEMPO.CO, Bandung - Pelatih New Radiants SC (Maladewa), Mika Loennstroem, mengatakan timnya akan bermain total melawan Persib Bandung pada babak penyisihan Grup H Piala AFC di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 25 Januari 2015.



Loennstroem memiliki gambaran terkait dengan permainan Persib yang dikomandani Atep. Dia mengatakan taktik permainan Persib bertumpu pada lima striker yang memiliki kecepatan dalam berlari.



"Tentu saya sudah tahu kekuatan Persib sekarang. Di sana juga banyak bintang. Mereka juga memainkan taktik yang disukai orang," ucapnya saat konferensi pers di Cafe Persib, Selasa, 24 Januari 2015.



Pelatih Persib di kompetisi AFC Cup, Emral Abus--menggantikan Djadjang Nurdjaman yang belum memiliki lisensi A AFC--menuturkan skuad Maung Bandung siap meladeni permainan tim juara Liga Maladewa musim lalu tersebut.



"Kita sudah memahami kekuatan New Radiants, dan kami dari tim pelatih sudah mencoba menganalisis kekuatan dari video," ujar Emral.



Meskipun New Radiants belum memiliki rekam jejak yang bagus saat berlaga di AFC Cup, hal itu tidak membuat tim pelatih Persib sesumbar. Emral mengatakan New Radiant memiliki pengalaman lebih banyak tampil di liga kasta kedua di Asia tersebut.



"Dari hasil mereka bermain di AFC musim lalu dan menjadi juru kunci, Mereka kalah oleh Persipura dan Home United (Singapura). Namun mereka pasti berbenah dan ingin meraih kemenangan," ucapnya.



IQBAL T. LAZUARDI S.