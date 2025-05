Tampil Buruk Lawan Monaco, Olivier Giroud Malu

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal ditaklukkan klub Prancis, AS Monaco, 3-1, dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa, Kamis lalu. Striker Arsenal, Olivier Giroud, menjadi pemain yang paling disorot karena tampil buruk dan gagal memanfaatkan beberapa peluang mencetak gol.



Giroud sempat dicemooh penonton di Emirates Stadium karena tak bisa mencetak gol dalam suatu kesempatan. Giroud mendapat peluang terbaik mencetak gol saat bola yang ditembakkan Alexis Sanchez memantul di depannya. Namun dia gagal lagi.



Giroud mengakui kekalahan 1-3 oleh Monaco adalah hal yang sangat memalukan baginya. Padahal penampilan Giroud sebelum pertandingan itu selalu bagus. Dia tak percaya permainannya bisa berubah dalam waktu cepat. "Aku sangat kecewa, kekalahan itu membuatku sangat malu," kata Giroud seperti ditulis The Telegraph.



Menurut Giroud, itu bukan kali pertama dia menjalani pertandingan yang sulit. Dia bertekad memperbaiki permainannya. "Ini hanya masalah kepercayaan diri, dan aku berusaha untuk tetap tegar," kata pemain asal Prancis itu.



Giroud mengaku mengalami kesulitan saat menjalani pertandingan melawan Monaco. "Aku berusaha berfokus, tapi ternyata itu bukanlah hariku. Aku paham mengapa manajer akhirnya ingin menggantiku."



Manajer Arsenal Arsene Wenger tak menyalahkan Giroud atas kekalahan mereka. "Dia tak sengaja kehilangan peluang mencetak gol. Dia sangat ingin membuat gol, tapi itu tak terjadi," kata Wenger.



Sebagai seorang striker, Giroud paham banyak orang berharap dia mencetak gol. "Ketika kau kehilangan peluang mencetak gol, kau harus bertanya kepada diri sendiri, apa yang salah," kata Giroud. "Aku akan bekerja keras untuk kembali tampil baik secepat mungkin," katanya.



Giroud kembali menjadi tumpuan lini depan Arsenal saat menjamu Everton di Emirates, Ahad, 1 Maret 2015. Arsenal membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari kejaran Manchester United. Saat ini Arsenal menempati peringkat ketiga dengan 48 poin, tertinggal 12 angka oleh pemimpin klasemen, Chelsea. Adapun posisi runner-up ditempati oleh Manchester City dengan raihan 55 poin.



THE TELEGRAPH | METRO | GABRIEL WAHYU TITIYOGA