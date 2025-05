TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Surabaya United, Ibnu Grahan, memastikan semua pemainnya dalam kondisi fit dan tidak ada yang cedera. Karena itu, Surabaya United siap membidik kemenangan dan menargetkan bisa lolos ke babak semifinal Piala Jenderal Sudirman. “Yang penting target kami tahap demi tahap dulu, yaitu lolos ke babak empat besar,” kata Ibnu kepada Tempo setelah latihan di lapangan PT SIER, Surabaya, Selasa, 8 Desember 2015.



Menurut Ibnu, tim pelatih saat ini hanya berusaha memelihara dan melihat kondisi fisik para pemainnya supaya ketika berlaga dalam delapan besar bisa lebih siap. Bahkan Ibnu mengaku telah flashback untuk mengevaluasi semua kelebihan dan kekurangan timnya. Kebobolan gol dan cetak gol juga dievaluasi untuk menghadapi babak delapan besar itu. “Kami mencoba kembangkan cara bermainnya, sehingga saat ini kami lebih berfokus pada trik permainan,” ujarnya.



Meski begitu, Ibnu mengaku kesiapan tim Surabaya United dalam menyambut babak delapan tidak bisa diukur dengan hitungan persen. Yang penting bagi timnya adalah semangat untuk mencapai target empat besar. “Semua tim akan memperebutkan empat besar. Semoga Surabaya United termasuk di dalamnya,” tuturnya.



Ibnu menambahkan, semua tim yang lolos ke babak delapan besar itu sama-sama tim bagus, terutama tim yang masuk ke Grup E, yang juga dihuni Arema, Persipura Jayapura, dan Pusamania Borneo.



Ibnu menganggap semua tim yang lolos ke babak delapan besar itu sama-sama memiliki kans untuk lolos ke babak empat besar. Karena itu, dia bersama timnya akan terus meningkatkan semangat untuk mencapai target tersebut. “Semua grup Sleman itu memiliki kans sama,” ucapnya.



Evan Dimas dkk memang masuk Grup E turnamen Piala Jenderal Sudirman bersama tiga tim kuat lainnya, seperti Arema yang merupakan juara Grup A, Persipura Jayapura yang juara Grup B, dan Pusamania Borneo yang menjadi runner up Grup C. Semua pertandingan di “grup neraka” ini akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.



Adapun Surabaya United, yang dihuni rata-rata pemain muda, hanya berhasil menorehkan 9 poin pada babak penyisihan di Grup C. Anak asuh Ibnu Grahan ini menempati posisi kedua di Grup C, di bawah PS TNI yang tidak pernah kalah.



