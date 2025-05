Tampil Mengesankan, Theo Walcott Panen Banyak Pujian

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu legenda Arsenal Martin Keown melontarkan pujian setinggi langit kepada Theo Walcott yang menunjukkan performa menjulang di ajang Liga Inggris (Premier League) musim 2016/17.



Di mata Keown, Walcott disebut sebagai pemain sarat talenta dengan mengoleksi tiga gol dalam dua kemenangan Arsenal atas Chelsea dan FC Basel pada pekan ini, sebagaimana dikutip dari laman The Daily and Sunday Express.



Keown yakin bahwa Walcott sedang "berada dalam performa terbaik" meski usianya mencapai 27 tahun. Kiprah Walcott demikian menentukan untuk mewujudkan asa the Gunners meraih gelar Liga Inggris di musim ini.



"Theo Walcott agaknya dalam performa terbaik," tulis Keown di harian the Daily Mail.



"Anda dapat menyaksikan sendiri bagaimana penampilannya terus berkembang. Kesempatan ini hendaknya tidak ia sia-siakan di masa depan. Penampilannya makin fokus," katanya.



Walcott makin nyekrup berkongsi bersama dengan Alexis Sanchez, Mesut Oezil dan pemain muda Alex Iwobi.



Arsenal meraih awal yang baik dengan memraih enam kemenangan dari tujuh pertandingam terakhir.



ANTARA