TEMPO.CO, Liverpol - Raheem Sterling membungkam sebagian besar suporter yang berteriak mencelanya beberapa hari lalu dengan penampilannnya yang gemilang saat menghadapi Newcastle, Selasa dinihari, 14 April 2015, dalam Liga Primer Inggris. Ia mencetak satu dari dua gol kemenangan 2-0 Liverpool.

Sterling mencetak gol secara brilian dan istimewa ketika pertandingan di kandan Liverpool yaitu Stadion Anfield baru berlangsung 9 menit. Ia menjadi inspirator kemenangan timnya ketika semula tampak “berat” mengawali permaiannya. Gol kedua lahir dari Joe Allen di babak kedua.

Menerima umpan lambung jauh dari gelandang Jordan Henderson di sisi kiri pertahanan Newcastle dari sudut pandang Liverpool, Sterling mengontrol bola sebentar dari kaki kanannya sambil dibayang-bayangi seorang pemain Newcastle.

Pemain berusia 20 tahun ini kemudian bergerak bersama bola ke arah kanan ke depan kotak penalti sebelum menendang bola tetap dengan kaki kanan. Bola melengkung ke tiang jauh atau isi kiri dari sudut pandang kiper Newcastle, Tim Krul. Kiper kedua tim nasional Belanda di Piala Dunia 2014 itu sudah berusaha terbang menepis bola tapi gagal.

Ini kemampuan individual di atas rata-rata. Selain akurasi tendangan, juga bagaimana Sterling melakukan keeping –mengontrol dan menguasai bola dari serobotan lawan- sungguh istimewa.

Pemain yang mencetak 1 gol Inggris ketika menggasak Lithuania 4-0 di kualifikasi Euro 2016 bulan lalu ini tahu bagaimana lawan mesti hati-hati kalau mau menebasnya di depan kotak penalti. Pasalnya, tendangan bebas di dekat gawang atau malah hadiah penalti bakal menanti Sterling, kalau para pemain Newcastle melakukan tackle serampangan.

Itu sebabnya, Manajer Liverpool, Brendan Rodgers, tak berani bersikap terlalu keras kepada Sterling yang sedang jadi primadona sekaligus “musuh” bersama Liverpool.

Beberapa jam sebelum Liverpool menghadapi Newcastle pada Selasa dinihari itu, sejumlah media di Inggris gencar memberitakan bagaimana Sterling ketahuan mengisap sebuah pipa shisha.

Adalah Sunday Mirror yang mempublikasikan foto pemain berusia 20 tahun itu sedang mengisap sebuah pipa warna oranye yang berisi tembakau rasa jeruk.

Sebelumnya, Sterling sudah disorot dan dikabarkan mendapat celaan dari para suporter timnya ketika ia mendukung peluncuran kostum Liverpool terbaru pada Jumat 10 April 2015. Hal itu terjadi karena bintang baru tim nasional Inggris itu menolak menandatangani kontrak baru di Liverpool.

Di Sunday Mirror, terpampang foto Sterling yang diambil dari jaringan media sosial sedang mengisap pipa shisha berisi tembakau rasa jeruk sintetis dengan tesk foto di bawahnya: “1 down another 3 to go.” Hal itu mengisyaratkan bahwa setelah mengisap satu pipa shisha, akan ada lebih banyak hal lagi –yang tak sehat buat atlet- yang akan diisap oleh Sterling.

Liverpool sejauh ini tidak berkomentar atas foto tersebut. Tapi, Rodgers untuk sementara tampaknya tak bisa setegas Manajer Arsenal, Arsene Wenger, yang menegur pemainnya, Jack Wilshere, musim ini setelah Wilshere juga ketahuan mengisap tembakau untuk kedua kalinya.

Tapi, yang lebih dipedulikan oleh Rodgers sebenarnya keengganan Sterling untuk menandantangani kontrak baru selama 5 tahun di Anfield dan menolak tawaran gaji 100 ribu pound sterling atau setara Rp 1,9 miliar per pekan. Sekarang Sterling punya sisa kontrak dua tahun di Liverpool dengan gaji 35 ribu pound sterling atau Rp 670 juta per pekan.

Alasan Sterling: “Saya ingin fokus dulu kepada pertandingan Liverpool sampai akhir musim.” Tapi, ada sejumlah spekulasi tentang hal itu dari ketakpuasan Sterling karena dimainkan terus sebagai sayap dan bukan penyerang tengah sampai anggapan ia sedang menaikkan tarifnya.

Ketika Daniel Sturridge terus dibekap cedera –ia absen lawan Newcastle karena terluka ketika membela Liverpool mengalahkan Blackburn pada perempat final Piala FA, Rabu lalu- dan Mario Balotelli tidak kunjung sembuh dari sakit dan kelemahan mentalmya, Rodgers hanya punya satu ujung tombak andalan yaitu Sterling.

Bila sebagian warga Liverpool terus mengolok-olok Sterling dan juga terus mencela ia mata duitan, Sterling bisa gerah dan segera pindah. Manajer Chelsea, Jose Mourinho, sudah siap menerimanya. Tapi, siapkah Liverpool kehilangan Sterling?

Rodgers boleh bercerita bagaimana ia menemukan Sterling dari junior dan membesarkannya sampai sekarang. Tapi, sepak bola profesional memang tak jarang “kejam” sebagaimana Rodgers tega meninggalkan Swansea City untuk menerima tawaran Liverpool.

KLASEMEN (main, selisih gol, nilai) setelah Sterling cs menang Selasa dinihari, 14 April 2015:

1 Chelsea 31 38 73

2 Arsenal 32 31 66

3 Man Utd 32 29 65

4 Man City 32 31 61

5 Liverpool 32 11 57

6 Southampton 32 22 56

7 Tottenham 32 4 54

8 Swansea 32 -2 47

9 West Ham 32 2 43

10 Stoke 32 -4 43

11 Crystal Palace 32 -1 42

12 Everton 32 -3 38

13 Newcastle 32 -18 35

14 West Brom 32 -16 33

15 Aston Villa 33 -21 32

16 Sunderland 32 -23 29

17 Hull 32 -16 28

18 QPR 33 -21 26

19 Burnley 32 -24 26

20 Leicester 31 -19 25

1-3: Babak utama Liga Champions musim depan

4: Babak kualifikasi Liga Champions

5: Babak utama Liga Europa

Sterling dimainkan sebagai penyerang tengah ketika Daniel Sturridge absen:

Liverpool:

Mignolet;

Johnson, Can, Lovren, Moreno;

Allen, Lucas, Henderson;

Ibe, Sterling, Coutinho.

BBC | SKY SPORTS | HARI PRASETYO