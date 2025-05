TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City belum menyerah dalam usahanya mendatangkan pemain sayap Liverpool, Raheem Sterling. Setelah dua tawarannya ditolak Liverpool, The Citizens siap melakukan penawaran ketiga. Harga yang mereka ajukan dalam tawaran ini mencapai 50 juta pound sterling (sekitar Rp 1 triliun).



City memang cukup ngotot untuk mendatangkan bintang-bintang baru. Kegagalan mempertahankan gelar juara pada musim lalu menjadi penyebabnya. Sterling hanya salah satu dari sederet pemain top yang menjadi incaran tim asuhan Manuel Pellegrini ini, selain Paul Pogba (Juventus).



Hasrat City untuk mendapat tanda tangan Sterling, 20 tahun, tampaknya sangat menggebu. Sebelumnya, The Citizens memberikan dua tawaran, yakni sebesar 30 juta pound sterling dan 40 juta pound sterling. Kedua tawaran itu ditolak The Reds.



Kini tawaran ketiga siap diberikan, dan kemungkinan besar tak akan lagi mendapat penolakan. Sejak awal Liverpool membanderol Sterling di kisaran harga itu. Bila harga ini disepakati, Sterling akan menjadi pemain Inggris termahal, mengalahkan rekor harga Andy Carroll (35 juta pound) saat dibeli Liverpool dari Newcastle pada 2011.



Yang menarik, Sterling seperti tak terganggu oleh hiruk-pikuk berita kepindahannya itu. Minggu lalu, ia tampak asyik bersantai bersama teman-temannya di Ibiza, Spanyol.



DAILY MAIL | NS