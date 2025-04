Tekuk Hoffenheim, Liverpool Lolos ke Babak Utama Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool berhasil menembus babak utama Liga Champions seusai mengalahkan Hoffenheim 4-2 pada laga play-off di Stadion Anfield, Kamis dinihari WIB. Klub asal Inggris itu melaju dengan agregat kemenangan 6-3.



Emre Can menjadi pemain yang paling menonjol pada malam ini dengan mencetak dua gol untu The Reds. Adapun dua gol lain dicetak Roberto Firmino dan Mohamed Salah.



Pada laga ini, pasukan Merseyside melakukan awal yang sempurna dengan mencetak keunggulan 1-0 lewat sentuhan Emre Can yang meneruskan bola kerjasama dari Firmino dan Sadio Mane pada menit ke-10.



Mohamed Salah menggandakan keunggulan The Reds setelah menyambut sepakan Sadio Mane yang mendapatkan bola dari aksi lincah Firmino di kotak penalti Hoffenheim pada menit ke-18.



Satu menit kemudian, stadion Anfield bergemuruh untuk ketiga kalinya saat Emre Can mencetak gol keduanya sekaligus mengantar Liverpool unggul 3-0. Gol itu bermula dari kelincahan Firmino yang kembali melepaskan bola berbahaya di kotak penalti Hoffenheim.



Buruknya pertahanan Hoffenheim membuat pelatih menarik bek Havard Nordveit untuk digantikan Uth pada menit ke-24. Uth pun mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 setelah menerima umpan Wagner menyusul kesalahan bek Liverpool Dejan Lovren pada menit ke-28.



Roberto Firmino membawa Liverpool kembali menjauh dengan golnya pada menit ke-63, memanfaatkan umpan Jordan Henderson. Tim tamu hanya bisa menambahh satu gol lewat Sandro Wagner pada menit ke-79.



Susunan pemain:



Liverpool: Mignolet, Alberto Moreno, Lovren, Matip, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Henderson, Emre Can, Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah.



Hoffenheim: Baumann, Hübner, Vogt, Nordtveit, Zuber, Demirbay, Geiger, Kadeábek, Kramari, Gnabry, Wagner.



Liverpool lolos ke babak grup Liga Champions bersama sejumlah tim unggulan lain, termsuk Napoli, Sevilla, dan Celtic.



ANTARA