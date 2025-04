Tekuk Liverpool Lewat Adu Penalti, Atletico Madrid Juara Audi Cup

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid berhasil menjuarai turnamen pramusim Audi Cup 2017 dengan mengalahkan Liverpool. Dalam laga final di Allianz Arena, Kamis dinihari WIB, tim asal Spanyol itu menang adu penalti 5-4, setelah kedua tim bermain imbang 1-1 sepanjang waktu normal.



Atletico Madrid unggul lebih dahulu lewat gol Keidi Bare pada menit ke-33. Gol tercipta lewat tandukan memanfaatkan bola muntah setelah tendangan Angel Correa membentur mistar gawang.



Liverpool baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-83. Gol The Reds dicetak Roberto Firmino dari titik penalti.



Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal, sehingga adu penalti dilakukan. Dalam adu tos-tosan itu, semua pemain Atletico berhasil mencetak go. Sedangkan satu pemain Liverpool gagal. Pemain yang gagal itu adalah Jordan Henderson, yang tendangannya bisa ditepis Miguel Moya. Atletico pun menang 5-4.



Susunan Pemain

Liverpool: Ward, Flanagan (Matip 46), Gomez (Alexander-Arnold 74), Klavan, Milner (Kent 46), Can (Henderson 46), Wijnaldum (Ejaria 64), Lallana (Grujic (46), Woodburn (Firmino 46), Mane (Robertson 46), Solanke (Origi 64).



Atletico Madrid: Moya, Vrsaljko (Juanfran 73), Giménez, Lucas, Sergi (Filipe Luis 60), Kranevitter (Gaitan 74), Augusto (Gabi 60), Thomas (Savic 73), Keidi (Griezmann 60), Correa (Torres 74), Vietto (Diedhiou 73).



Bagi Liverpool, kekalahan ini menjadi yang pertama selama pramusim. Untuk Atletico, keberhasilan menjuarai Audi Cup menyamai prestasi Barcelona, yang juga memenanginya pada musim 2011. Tuan rumah Bayern Munich masih jadi peraih gelar terbanyak di ajang ini. Tapi, kali ini mereka dikalahkan Liverpool di semifinal dan ditaklukkan Napoli dalam perebutan posisi tiga.



Setelah Audi Cup, Liverpool akan bersiap melawan Watford dalam pembukaan Liga Inggris pada 12 Agustus. Sedangkan Atletico masih akan melakukan uji coba melawan Brighton & Hove Albion England pada 6 Agustus.



SOCCERWAY | NS