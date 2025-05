Tekuk Stoke 2-0, Chelsea Tetap di Puncak

TEMPO.CO, London - Gol-gol yang dicetak John Terry dan Cesc Fabregas membawa Chelsea meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah Stoke City di Britannia Stadium, Selasa dinihari. Hasil ini memastikan The Blues tetap di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris saat Natal dengan 42 poin, unggul 3 poin atas Manchester City.



Kiper Thibaut Courtois kembali menjadi starter menggeser Petr Cech di bawah mistar setelah sempat absen dalam dua pertandingan sebelumnya lantaran cedera.



Sementara Branislav Ivanovic, Gary Cahill, Willian, dan Diego Costa kembali masuk dalam starting line-up setelah kemenangan atas Derby County di Piala Liga Inggris alias Capital One Cup.



Di pihak lain, pelatih Stoke Mark Hughes melakukan dua perubahan dalam tim, yang sebelumnya bermain imbang dengan Crystal Palace. Marc Muniesa kembali mengisi barisan pertahanan dan Marko Arnautovic menggantikan Mame Diouf.



Chelsea membuat awal yang meyakinkan dengan langsung unggul lewat gol Terry saat pertandingan baru berjalan dua menit atau tepatnya 95 detik. Ini merupakan gol kedua tercepat The Blues di Liga Primer musim ini setelah gol yang dicetak Diego Costa di detik ke-35 dalam laga lawan Everton pada 30 Agustus silam.



Terry mencetak gol dengan kepalanya memanfaatkan assist yang diberikan oleh Fabregas. Ini adalah assist ke-12 yang dibuat pemain asal Spanyol itu musim ini.



Skor 1-0 bertahan cukup lama sebelum Fabregas mencetak gol sendiri di menit ke-78 untuk membawa Chelsea menggandakan keunggulan sekaligus memastikan kemenangan 2-0.

DAILYMAIL | A. RIJAL