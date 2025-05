Telan Hasil Imbang, AC Milan Tertahan di Peringkat 5 Serie A

TEMPO.CO, Jakarta - Ambisi AC Milan untuk meraup empat kemenangan beuntun di pentas Serie A Italia gagal lantaran hanya bisa bermain imbang dengan skor 0-0 melawan tamunya Atalanta Bergamo pada di Stadion Giuseppe Meazza di San Siro, Milan.

Dalam tiga laga sebelumnya Milan selalu menang yakni dengan skor 2-1 vs Sassuolo, 1-0 vs Chievo Verona, dan 3-1 vs Lazio. Hebatnya, Milan menang di kandang lawan, Stadion Olimpico Roma, ketika menaklukkan Lazio.

Pertandingan pada Minggu pagi WIB (8/11/2015) yang dipimpin wasit Piero Giacomelli itu berjalan keras, diwarnai 33 pelanggaran dalam 2 x 45 menit atau rata-rata terjadi satu pelanggaran setiap 3 menit. Namun wasit tidak mengeluarkan satu kartu merah pun meski berhamburan delapan kartu kuning, masing-masing empat untuk setiap tim.

Dengan masing-masing memperoleh tambahan satu angka dari pertandingan pekan ke-12 itu, Milan kini menempati peringkat kelima klasemen Serie A dengan koleksi nilai 20, sedangkan Atalanta berada dua setrip di bawahnya dengan nilai 18.

Ini bukan pertama kalinya untuk musim ini Milan gagal meraup 3 angka di San Siro. Sebelumnya tim besutan Sinisa Mihajlovic ini sempat dihabisi Napoli di kandang sendiri dengan skor telak 0-4 pada matchday ketujuh pada awal Oktober lalu.

Dalam pertandingan pekan ke-12 lainnya yang mempertemukan dua tim yang sebelum laga dimulai sama-sama menghuni zona degradasi, tim promosi Bologna mampu menundukkan tuan rumah Hellas Verona dengan skor 2-0.

Bermain di Stadion Marc Antonio Bentegodi, kedua gol tim tamu dihasilkan oleh Emanuele Giaccherini saat pertandingan baru memasuki menit ke-6 dan digandakan oleh gelandang Timnas Ghana Godfed Donsah 8 menit kemudian.

Ini kemenangan kedua beruntun Bologna sejak ditangani mantan gelandang Timnas Italia Roberto Donadoni yang menggantikan pelatih terdahulu Delio Rossi sejak akhir bulan lalu. Pada pekan ke-11 Donadoni mengantarkan Bologna menang atas Atalanta Bergamo dengan skor telak 3-0.

Kemenangan ini juga mengangkat Bologna dari zona degradasi, Klub berjuluk Rossoblu tersebut saat ini menempati peringkat 14 dalam klasemen sementara Serie A dengan koleksi nilai 12.



BISNIS.COM