Tengah Diincar Barcelona, Dembele Bentrok dalam Latihan Dortmund

TEMPO.CO, Jakarta - Ditengah kabar kepindahannya ke Barcelona, penyerang Borussia Dortmund Ousmane Dembele terlibat pertengkaran dengan rekannya Roman Burki. Dembele dan Burki terlibat pertengkaran pada sesi latihan pramusim Dortmund.



Laman The Sun menyebutkan bahwa pertengkaran kedua pemain itu nyaris saja pecah menjadi baku hantam. Beruntung bek Marc Bartra dan rekan-rekannya melerai Dembele dan Burki. Tak jelas penyebab insiden itu, namun diduga keduanya terlibat benturan keras saat latihan.



Baca: Transfer Neymar dari Barcelona ke PSG Kelar Pekan Ini



Meskipun demikian, pelatih Dortmund Peter Bosz menilai pertengkaran seperti itu sebagai hal yang biasa terjadi. Dia pun membantah kabar adanya keretakan di kubu pasukan kuning itu karena rumor kepindahan sejumlah pemain.



Dembele merupakan salah satu kandidat pengganti Neymar di Barcelona. Sama seperti Dembele, Neymar yang disebut akan hengkang ke PSG beberapa hari lalu juga terlibat pertengkaran dengan rekannya Nelson Semedo saat sesi latihan.



Baca juga: Barcelona Tekuk Real Madrid, Rakitic Mengaku Dihina Wasit 3 Kali



Dembele dianggap sebagai pengganti yang sepadan bagi Neymar. Dia merupakan tipikal penyerang sayap yang memiliki kecepatan dan insting mencetak gol serta umpan matang yang baik. Musim lalu dia mencetak 10 gol dan 21 assist untuk Dortmund di semua kompetisi.



Selain Dembele, Barcelona juga kabarnya mengincar Paulo Dybala dari Juventus dan Kylian Mbappe dari AS Monaco.



THE SUN|FEBRIYAN