Teror Barcelona, Begini Cuitan Keprihatinan Klub FC Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Klub La Liga Spanyol, Barcelona, ikut mengucapkan keprihatinannya atas serangan teror Barcelona yang menewaskan 13 orang dan melukai 50 lainnya. Ucapan itu tertuang dalam akun twitter klub raksasa itu.



"FC Barcelona ingin mengungkapkan kesedihan mendalam dan rasa jijik yang mendalam terhadap serangan teroris yang menimpa jantung kota kami, La Ramblas," demikian cuitan awal klub tersebut.



"Klub mengirimkan dukungan dan keprihatinan untuk para korban, keluarga, dan teman mereka, serta warga Barcelona dan pengunjungnya," kata klub itu lagi.



"Sebagai tanda penghormatan, bendera setengah tiang akan dikibarkan di semua fasilitas latihan dan para pemain akan mengenakan pita hitam saat bertanding akhir pekan ini," kata Barcelona lagi. "Pada hari Minggu, sebelum pembuka La Liga 2017-18 melawan Real Betis, Nou Camp akan mengheningkan cipta untuk menengan para korban."

#TotsSomBarcelona Our thoughts are with the victims of the Barcelona attack https://t.co/wi7yiUH5qK