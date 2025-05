TEMPO.CO, Jakarta - Pemain belakang Persib Bandung, Dias Angga, tidak mau terlalu larut dalam kekecewaan setelah timnya gagal melaju ke babak selanjutnya di Liga Champions Asia 2015. Tim Maung Bandung harus terhenti di babak playoff setelah takluk 4-0 di depan Hanoi T&T di Stadion My Dinh, Selasa, 10 Februari 2015.



Dengan hasil itu, Persib harus puas tampil di Piala AFC mendampingi Persipura Jayapura musim ini. Dias menilai perjalanan Persib masih panjang. Karena itu, dia akan menjadikan kekalahan tersebut sebagai pelajaran berharga.



"Kami sudah berusaha tampil semaksimal mungkin. Ini memang pengalaman pertama tampil di kompetisi internasional untuk saya dan Persib sejak jadi juara ISL. Ini akan menjadi pelajaran berharga buat saya," kata Dias melalui pesan pendek seusai laga.



Pemain jebolan Persib Junior ini mengatakan laga tersebut menjadi petualangan hebat baginya. Namun ia menyesal harus melakukan kesalahan yang berujung penalti serta kartu kuning pada babak pertama.



"Kita akan tetap semangat, dan terima kasih kepada bobotoh, warga Bandung, Jawa Barat, dan pencinta sepak bola di Tanah Air yang telah mendukung kami. Semoga di Piala AFC kami bisa berbuat lebih baik," kata Dias.



Di Piala AFC 2015, Persib akan bersaing di Grup H yang juga diisi Ayeyawady (Myanmar), Lao Toyota FC (Laos), dan New Radiant (Maladewa). Lawan pertama Persib di Piala AFC adalah New Radiant. Laga ini akan digelar pada 25 Februari mendatang di Stadion Si Jalak Harupat.



Berikut ini jadwal lengkap Grup H AFC Cup 2015:



Putaran Pertama:

Persib vs New Radiant (25 Februari 2015)

Ayeyawady vs Persib (11 Maret 2015)

Persib vs Lao Toyota (18 Maret 2015)



Putaran Kedua :

Lao Toyota vs Persib (15 April 2015)

New Radiant vs Persib (29 April 2015)

Persib vs Ayeyawady (13 Mei 2015).



PERSIB | NS