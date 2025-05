TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City akan menghadapi Real Madrid dalam laga pertama semifinal Liga Champions, Rabu mendatang. Dalam laga di Etihad Stadium itu, The Citizen berada dalam posisi kurang diunggulkan. Maklum, tim lawan lebih banyak diperkuat pemain bintang, termasuk Cristiano Ronaldo.



Thierry Henry, leganda Arsenal yang kini jadi komentator, menilai harapan masih terbuka bagi City bila mampu melumpuhkan Ronaldo pada dua laga itu. Untuk mewujudkannya, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan para pemain City. Berikut ini analisis Henry seperti dikutip The Sun.







"Pemain Manchester City bisa berusaha sekuat tenaga untuk memastikan Cristiano Ronaldo tak mendapat ruang pada laga semifinal nanti. Namun, bila tiba-tiba ia memutuskan melakukan tendangan jarak jauh ke pojok atas gawang, tak akan ada yang bisa dilakukan bek City selain berkata 'bagus'. Itulah hal yang bisa dilakukan Ronaldo, yang membuatnya bisa mencetak 360 gol dalam tujuh laga untuk Real Madrid.



Masih membuat heran ketika sejumlah orang mempertanyakan apakah ia merupakan salah satu pemain hebat dalam sejarah. Ia adalah fenomena. Namun City jangan sampai terhipnotis olehnya. Madrid juga memiliki kualitas yang hebat pada semua posisi.



Tak diragukan lagi Ronaldo tampak lebih hebat saat bersama Karim Benzema, yang membuat Madrid memiliki keseimbangan dalam penyerangan karena klub itu juga memiliki Gareth Bale. Tak seperti tim lain yang akan menarik penyerangnya setelah menang dua atau tiga gol, Real Madrid seperti Barcelona yang setelah unggul 3-0 masih mengejar kemenangan 7-0 atau 8-0. Performa skuad Madrid sudah naik setelah ditangani Zinedine Zidane pada Januari, yang membuat Real kini lebih ditakuti.



Orang menyebut City beruntung bisa melaju ke semifinal. Namun tim itu sebenarnya layak lolos. City tak bisa tampil maksimal dalam Liga Primer musim ini karena cedera, juga pemain seperti Raheem Sterling, Wilfried Bony, dan Fabian Delph belum menemukan performa puncaknya. Namun kini tim itu bisa mengandalkan Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, David Silva, dan Yaya Toure, sehingga City bisa mengalahkan siapa saja."



THE SUN | NURDIN