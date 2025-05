TEMPO.CO, Jakarta - Evan Dimas Darmono sudah tiba di Spanyol untuk berlatih bersama klub Espanyol B. Kedatangan pemain Surabaya United itu sempat disambut tiga kicauan akun resmi La Liga Spanyol berhasa Inggris, @LaLigaEN, yang sama-sama menyertakan foto pemain ini.



Kicauan pertama muncuk pada Rabu, 3 Februari 2016, pukul 03.22 waktu setempat. "Welcome to #LaLiga @Evan_DD!" cuit @LaLigaEN. Kicauan ini disertai gambar Evan Dimas saat duduk di salah satu sudut markas Espanyol.







Kicauan kedua dikeluarkan pada hari yang sama pukul 06.38. Kali ini berisi foto Evan Dimas saat berada di lapangan sambil memegang mik. Kicauan yang menyertainya singkat saja, "Coming soon... #LaLiga ."







Kicauan ketiga dikeluarkan pada Kamis dinihari, 4 Februari 2016, yang memperlihatkan foto Evan di pinggir arena latihan Espanyol. "@Evan_DD at the @RCDEspanyol training ground. Nice views!"







Kicauan itu sontak membuat netizen heboh. Hal itu bisa terlihat dari banyak orang yang me-retweet cuitan itu. Cuitan pertama di-retweet lebih dari 4.000 orang, sedangkan yang kedua 1.400 orang. Komentar yang menyertai retweet itu juga bermacam-macam, tak sedikit yang lucu.



NURDIN