TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-16 saat ini sudah berada di Chonburi, Thailand, untuk mengikuti Piala AFF U-15, yang akan berlangsung 9-22 Juli 2017. Tiba pada Jumat, mereka akan berlaga pada Ahad besok.



Pelatih timnas U-16, Fakhri Husaini, senang melihat kondisi timnya setelah tiba di Thailand. "Tim dalam kondisi bagus, para pemain tetap menjaga stamina mereka," kata dia, Jumat malam. Ia pun meminta pemainnya untuk cepat beristirahat supaya pada Sabtu ini bisa bugar dalam menjalani latihan.



Timnas U-16 hanya punya waktu sehari untuk menghadapi pertandingan perdana. Indonesia akan melawan Myanmar pada Ahad malam, 9 Juli 2017, pukul 19.30 WIB, di Princess Sirindhorn Stadium. Pertandingan tersebut akan disiarkan secara langsung oleh Global TV.



Jadwal pertandingan timnas U-16 di Piala AFF U-15 2017:



Grup A:

Australia, Thailand, Laos, Myanmar, Indonesia, Singapura.



Minggu, 9 Juli 2017

19.30 WIB: Myanmar vs Indonesia, Princess Sirindhorn Stadium.



Selasa, 11 Juli 2017

19.30 WIB: Indonesia vs Thailand, IPE Campus Stadium.



Kamis, 13 Juli 2017

19.30 WIB: Australia vs Indonesia, IPE Campus Stadium.



Sabtu, 15 Juli 2017

17.00 WIB: Indonesia vs Laos, IPE Campus Stadium.



Senin, 17 Juli 2017

19.30 WIB: Singapura vs Indonesia, Princess Sirindhorn Stadium.



