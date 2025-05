Tiga Klub Siap Tampung Arda Turan dari Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal, Chelsea, dan Juventus siap bertarung untuk memperoleh gelandang Barcelona, Arda Turan. Pemain asal Turki itu kabarnya akan meninggalkan Stadion Camp Nou setelah menjalani musim pertama yang buruk.



Laman The Sun mengabarkan, Turan merupakan target Chelsea sejak musim lalu. Sayangnya, Turan, yang saat itu masih mengenakan kostum Atletico Madrid, menolak tawaran The Blues dan lebih memilih Barcelona.



Kini Chelsea kembali mengincar gelandang kreatif itu setelah Turan dikabarkan sudah tak betah di Barcelona. Namun kini klub itu harus bersaing dengan Arsenal yang juga meminati Turan. Arsenal bahkan kabarnya telah menyiapkan dana hingga 23 juta pound sterling untuk mendaratkan Turan.



Tak hanya Arsenal, Juventus juga dikabarkan tertarik memboyong Turan ke Italia. Si Nyonya Tua—julukan Juve—bersiap mencari pengganti Paul Pogba, yang gencar dikabarkan diminati Real Madrid dan Manchester United. Juventus mematok harga Pogba di angka 100 juta pound sterling, yang akan memberi klub itu modal membeli Turan.



Turan mengalami musim buruk pada tahun pertamanya di Barcelona. Dia hanya turun sebanyak 13 kali. Itu pun sebagian besar sebagai pemain pengganti.



Datangnya gelandang muda Denis Suarez dari Villarreal membuat posisi Turan di skuad asuhan Luis Enrique itu semakin terancam. Barcelona pun kabarnya siap melepas Turan jika ada tawaran menarik untuk sang pemain.



THE SUN | FEBRIYAN