Timnas Indonesia Jalani 3 Uji Coba, Begini Rapor Luis Milla

TEMPO.CO, Jakarta - Luis Milla akan memimpin timnas Indonesia menjalani tiga laga uji coba sepanjang dua minggu ini. Timnas U-23 akan melawan Suriah U-23, besok. Setelah itu, timnas senior akan melawan tim yang sama, Sabtu, 18 November, dan menghadapi Guyana pada 25 November.



Milla berharap bisa menemukan sosok yang tepat untuk Asian Games 2018 dalam laga nanti. "Tujuan dan prioritas saya pada laga uji coba ini adalah mengumpulkan para pemain yang nantinya disiapkan untuk Asian Games 2018. Ini merupakan persiapan awal,” kata pelatih asal Spanyol itu.



Milla ditunjuk menangani timnas Indonesia sejak 21 Januari 2017. Ia merangkap menangani timnas U-23 dan senior.



Seperti apa rapor mantan pemain Barcelona dan Real Madrid ini? Ia sudah membawa timnas menjalani 15 pertandingan. Ia baru bisa memberikan 7 kemenangan, 5 laga seri, dan 3 pertandingan dengan kekalahan.



Berikut ini torehannya di timnas senior.

21 Maret 2017 Indonesia 1-3 Myanmar (persahabatan)

8 Juni 2017 Kamboja 0-2 Indonesia (persahabatan)

13 Juni 2017 Indonesia 0–0 Puerto Riko (persahabatan)

2 September 2017 Indonesia 0-0 Fiji (persahabatan)

4 Oktober 2017 Indonesia 3-1 Kamboja (persahabatan)



Di timnas U-23, Milla sempat melihat timnya dua kali dikalahkan Malaysia, termasuk dalam SEA Games 2017, saat timnya hanya meraih medali perunggu.



Milla akan memimpin timnas Indonesia dalam tiga laga uji coba berikutnya. Berikut ini jadwalnya.

Kamis, 16 November 2017, pukul 17.00: Timnas U-23 vs Suriah U-23

Sabtu, 18 November 2017, pukul 18.00: Timnas Indonesia Senior vs Suriah U-23

Sabtu, 25 November 2017, pukul 21.30: Timnas Indonesia vs Guayana



Semua pertandingan timnas Indonesia itu akan disiarkan RCTI dan digelar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang.



PSSI