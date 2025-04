Timnas Indonesia U-22 Vs Kamboja, 5 Skenario yang Mungkin Terjadi

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-22 akan melawan Kamboja dalam laga terakhir Grup B sepak bola SEA Games 2017 di Stadion Shah Alam, Selangor, Malaysia, Kamis, 24 Agustus 2017. Indonesia butuh kemenangan besar agar bisa lolos ke semifinal.



Dua pesaing Indonesia ke semifinal, Thailand dan Vietnam, hari ini akan saling berhadapan. Indonesia diuntungkan dengan jadwal tersebut.



Berikut jadwalnya:



Kamis, 24 Agustus 2017

Indonesia Vs Kamboja (Stadion Shah Alam, pukul 15.00 WIB, live SCTV/TVRI)

Thailand Vs Vietnam

Timor Leste Vs Filipina



Klasemen Grup B

1. Vietnam 4 kali main, gol 12-1, 10 poin

2. Thailand 4 kali main, gol 7-1, 10 poin

3. Indonesia 4 kali main, gol 5-1, 8 poin

4. Timor Leste 4 kali main, gol 1-6, 3 poin

5. Filipina 4 kali main, gol 2-9, 3 poin

6. Kamboja 4 kali main, gol 1-10, 0 poin.



Nantinya hanya dua tim teratas yang lolos ke semifinal. Lalu bagaimana peluang Indonesia? Agar aman timnas harus menang dengan skor 3-0 atau lebih.



Berikut sejumlah skenario yang mungkin terjadi:



• Indonesia kalah

Tim asuhan Luis Milla itu pasti tersingkir dan Thailand akan lolos bersama Vietnam.



• Indonesia seri

Timnas tetap tersingkir dan Thailand akan lolos bersama Vietnam.



• Indonesia menang 1-0 dari Kamboja

Timnas akan lolos bila laga Thailand vs Vietnam berakhir dengan kemenangan salah satu tim. Indonesia akan mengemas nilai 11. Tim yang menang di laga Thailand vs Vietnam mengemas nilai 13, sedangkan tim yang kalah tetap punya poin 10. Bila Thailand vs Vietnam berakhir seri, maka keduanya yang akan lolos.



• Indonesia menang 2-0 atas Kamboja

Skenario seperti kemenangan 1-0 kembali berlaku.



• Indonesia menang 3-0 atas Kamboja

Indonesia akan mengemas nilai 11 dengan selisih gol 8-1 (selisih gol 7). Bila Vietnam vs Thailand berakhir dengan kemenangan, timnas sudah pasti lolos. Bila Vietnam vs Thailand seri, maka hitung-hitungan selisih gol akan dilakukan. Selisih gol Vietnam dan Thailand akan tetap, yakni 11 dan 6. Maka Timnas Indonesia U-22 akan lolos bersama Vietnam. Alternatif ini berlaku untuk semua kemenangan Indonesia dengan selisih 3 gol, termasuk kemenangan 4-1, 5-2, dan seterusnya.



NURDIN