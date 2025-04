TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-22 akan menghadapi Vietnam dalam laga keempat Grup B sepak bola putra SEA Games 2017 di Selangor, Malaysia, Selasa, 22 Agustus 2017. Pertandingan ini akan berlangsung mulai pukul 19.45 WIB serta akan disiarkan SCTV, Indosiar, dan TVRI.



Indonesia harus menang untuk bisa lolos ke semifinal. Hasil seri atau kalah akan membuat tim asuhan Luis Milla ini tersingkir, kecuali di laga lain Thailand, yang akan melawan Filipina, juga gagal menang.



Berikut ini jadwal sisa kompetisi dan klasemen.



Jadwal hari ini:

Indonesia vs Vietnam

Filipina vs Thailand

Kamboja vs Timor Lester



Jadwal laga terakhir, 24 Agustus 2017:

Indonesia vs Kamboja

Vietnam vs Thailand

Timor Leste vs Filipina.



Klasemen

Vietnam 3 kali main, poin 9

Indonesia 3 kali main, poin 7

Thailand 3 kali main, poin 7

Filipina 3 kali main, poin 3

Kamboja 3 kali main, poin 0

Timor Lester 3 kali main, poin 0.



Ada sejumlah kemungkinan dalam persaingan perebutan tiket ke semifinal terkait dengan hasil Indonesia hari ini dan Thailand. Berikut ini alternatifnya.



• Indonesia mengalahkan Vietnam

Indonesia hampir pasti akan lolos. Bila Thailand juga menang, mereka akan saling bunuh dengan Vietnam di laga terakhir. Indonesia sendiri akan melawan Kamboja di laga pamungkas.



• Indonesia ditahan Vietnam

Peluang Indonesia menjadi berat bila pada laga lain Thailand menang. Dengan skenario ini, Indonesia harus berharap Thailand dikalahkan Vietnam di laga terakhir dan timnas menang atas Kamboka. Bila Thailand juga seri, laga akhir akan menjadi penentuan. Indonesia diuntungkan karena akan melawan musuh lebih mudah.



• Indonesia dikalahkan Vietnam

Skenario ini menjadi pukulan bagi Indonesia. Vietnam akan langsung lolos. Peluang Indonesia hanya akan tersisa bila di laga lain Thailand dikalahkan Filipina.



Melihat skenario-skenario itu, langkah teraman bagi timnas Indonesia U-22 memang harus menang atas Vietnam.



NURDIN