Timnas U-17 Indonesia Hadapi Yaman di Laga Kedua Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto Ungkap Soal Persiapan Tim

Setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan, Nova tak menampik ekspektasi masyarakat terhadap skuad asuhannya meningkat. Ia pun mendapat dukungan dari asisten pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Gerald Vanenburg. “Coach Gerald sempat datang ke Bandung untuk membantu kami latihan dan saat menang lawan Korea memberikan selamat. Itu sangat membantu kami agar bisa lolos ke babak selanjutnya,” katanya.



Timnas U-17 Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup C Piala Asia U-17 2025. Posisinya berada di bawah Yaman yang mencatat kemenangan 2-0 atas Afganistan di pertandingan pertamanya. Sementara, posisi ketiga dan keempat ditempati Korea Selatan dan Afganistan.



Apabila timnas U-17 Indonesia bisa mengalahkan Yaman di laga kedua grup Piala Asia U-17 2025, akan lolos dari fase grup sekaligus mendapatkan tiket berlaga di Piala Dunia U-17 2025 yang akan dihelat di Qatar pada 3-27 November mendatang.



