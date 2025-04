Timnas U-17 Indonesia Pastikan Lolos ke Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir: Perjuangan Belum Selesai

Jadwal Timnas U-17 Indonesia vs Kepulauan Faroe, Nova Arianto Masih Soroti Fokus Pemain

Skuad Timnas U-17 Indonesia Tonton Langsung Laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK

Kemenangan kedua tersebut membuat Indonesia U-17 memimpin klasemen sementara Grup C dengan enam poin, mengungguli Yaman dengan tiga poin. Sementara, Korea Selatan dan Afganistan, yang sama-sama kalah di laga pertama, masih menjalani bertanding.

Jadwal pertandingan berikutnya timnas U-17 Indonesia menghadapi Afganistan pada laga pamungkas Grup C pada Kamis, 10 April 2025.

Jadwal dan Hasil Pertandingan Grup C Piala Asia U-17 2025:

4 April 2025 Korea Selatan vs Indonesia (1-0) Yaman vs Afganistan (2-0)

7 April 2025 Indonesia vs Yaman (4-1) Afganistan vs Korea Selatan (20.15 waktu setempat atau 00.15 WIB, Selasa, 8 April 2025)

10 April 2025

Korea Selatan vs Yaman

Afganistan vs Indonesia

(Dua partai dimainkan bersamaan pada 20.15 waktu setempat atau 00.15 WIB, Jumat, 11 April 2025)



