Top 5 Berita Bola Hari Ini: Mbappe, Neymar, Coutinho, Persib

Berikut berita bola yang menonjol hari ini:

• 4 Perkembangan Terkini Transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid

Rumor soal transfer penyerang muda Prancis yang bermain di AS Monaco, Kylian Mbappe, terus bergulir. Selasa kemarin, pemuda berusia 18 tahun itu dikabarkan menjadi pemain termahal di dunia karena Real Madrid sudah sepakat untuk membelinya dari AS Monaco dengan harga 161 juta pound sterling atau sekitar Rp 2,7 triliun. Baca selengkapnya







• Barcelona dan PSG Gelar Konferensi Pers, Soal Transfer Neymar?

Kegemparan terjadi di Twitter. Spekulasi liar muncul tentang isu kepindahan Neymar, 25 tahun, menyusul kabar yang menyebutkan PSG dan Barcelona akan menggelar konferensi pers di waktu yang hampir bersamaan. PSG akan menggelar media briefing Rabu pukul 23.00 waktu Prancis, sedangkan Barcelona akan mengadakan hal yang sama 30 menit berselang. Baca selengkapnya







• Philippe Coutinho Setuju Pindah ke Barcelona, Liverpool Belum Oke

Phillipe Coutinho selangkah lagi hengkang dari Liverpool setelah dia setuju dengan syarat yang diajukan Barcelona, menurut sejumlah laporan media Spanyol, Rabu, 26 Juli 2017. Namun, kepindahannya tergantung pada keberhasilan Barcelona melobi Liverpool, termasuk soal harga. Liverpoool telah menolak tawaran Barcelona senilai 72 juta pound sterling (Rp 1,2 triliun) pekan lalu. Barcelona pun mengajukan tawaran baru senilai 89 juta Pounds. Baca selengkapnya







• Morata Debut di Chelsea, Netizen: Batshuayi Akan Meminggirkannya

Kegagalan Alvaro Morata mencetak gol di debut bersama Chelsea, menuai cemoohan dari para penggemar The Blues. Menurut para fans, Michy Batshuayi lebih pantas menjadi starter ketimbang Morata. Batshuayi mencetak gol kedua Chelsea, saat juara Liga Inggris 2017 itu ditekuk Bayern Muenchen 2-3 dalam Turnamen International Champions Cup (ICC) di Stadion Nasional Singapura, pada 25 Juli 2017. Batshuayi dalam dua laga terakhir Chelsea sudah mencetak tiga gol, dua gol ke gawang Arsenal dalam laga uji coba, 22 Juli lalu. Baca selengkapnya





• Berangkat Awal ke Perseru, Persib Bandung Hanya Bawa 18 Pemain

Persib Bandung bertolak menuju Serui, Papua, Rabu siang, 26 Juli 2017, untuk melakoni laga terakhir putaran pertama Liga 1 melawan Perseru Serui, di Stadion Marora, Serui. Pertandingan kedua tim akan digelar pada Sabtu, 29 Juli 2017. Alasan tim berjulukan Maung Bandung berangkat lebih awal adalah guna menyiasati lamanya waktu perjalanan yang tentu akan menguras fisik pemain. Estimasi waktu yang akan dihabiskan punggawa Persib guna menyambangi markas Perseru sekitar 16 jam. Baca selengkapnya





